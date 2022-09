Kultowe szkolne gadżety. Też miałeś je w piórniku

ŻYCIE I STYL |

Od dzisiaj aż do czerwca codziennie rano będziemy świadkami, jak dzieci i młodzież z tornistrami na plecach wędrują do świątyń edukacji. Ich widok, chyba u każdego, od czasu do czasu wywołuje wspomnienia z okresu dzieciństwa. Początek roku szkolnego to dobra okazja do odbycia sentymentalnej podróży w przeszłość. Oto szkolne przybory z dawnych lat. Miałeś je w piórniku?