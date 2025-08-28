Co jeść, aby skóra wyglądała młodo?

Młody wygląd skóry zależy nie tylko od pielęgnacji, ale w dużej mierze od tego, co trafia na Twój talerz. Witaminy, antyoksydanty, białko i zdrowe tłuszcze odpowiadają za regenerację tkanek i opóźnianie procesów starzenia. Włączenie do diety kolagenu do picia w proszku może przynieść dodatkowe korzyści, poprawiając elastyczność i jędrność skóry. Dzięki odpowiednio dopasowanej diecie możesz lepiej dbać o wygląd skóry od wewnątrz każdego dnia.

Z tego artykułu dowiesz się:

co jeść, aby odmłodzić skórę,

co pić, aby skóra była jędrna,

czego unikać, aby mieć ładną cerę,

jakie składniki wspierają zdrową cerę,

dlaczego warto włączyć kolagen do picia do diety.

Co jeść, aby mieć młodszą cerę? Najważniejsze w diecie są warzywa i owoce bogate w antyoksydanty, tłuste ryby i orzechy z kwasami omega-3, chude źródła białka, kolagen do picia oraz codzienne nawodnienie. Produkty te wpływają na elastyczność, jędrność i blask skóry, a jednocześnie chronią przed stresem oksydacyjnym.

1. Antyoksydanty z warzyw i owoców

Świeży i zdrowy wygląd skóry w dużej mierze zależy od ochrony przed wolnymi rodnikami. Antyoksydanty zawarte w papryce, marchwi, dyni, jarmużu czy owocach jagodowych neutralizują stres oksydacyjny, chronią włókna kolagenowe i zapobiegają przebarwieniom. Codzienna porcja warzyw i owoców wspiera proces regeneracji skóry i nadaje jej zdrowy blask.

2. Zdrowe tłuszcze dla nawilżenia

Kwasy omega-3 i omega-6 odbudowują barierę lipidową skóry, zmniejszają suchość i łagodzą podrażnienia. Znajdziesz je w tłustych rybach morskich, siemieniu lnianym, oleju rzepakowym, orzechach włoskich i awokado. Regularne jedzenie tych produktów sprawia, że skóra staje się bardziej miękka, elastyczna i odporna na czynniki zewnętrzne.

3. Białko jako budulec skóry

Skóra potrzebuje stałych dostaw aminokwasów, aby wytwarzać kolagen i elastynę1. Dobrymi źródłami białka są jaja, drób, ryby, rośliny strączkowe i nabiał. Dzięki nim cera dłużej zachowuje sprężystość i nie traci jędrności. Braki białka mogą powodować wiotkość i szybsze starzenie się skóry.

4. Kolagen do picia - wsparcie od wewnątrz

Kolagen w proszku dostarcza peptydów, które wspierają elastyczność skóry. Badania pokazują, że regularne spożywanie kolagenu do picia z peptydami kolagenowymi2 może poprawić sprężystość skóry i zmniejszyć widoczność zmarszczek wokół oczu. Najlepiej wybierać preparaty o prostym składzie, bez cukru, np. neutralne lub o delikatnym smaku, jak kolagen w proszku Reme.

5. Woda i unikanie przetworzonej żywności

Skóra potrzebuje nawodnienia, aby zachować jędrność i gładkość. Picie 1,5-2 litrów wody dziennie wspiera transport składników odżywczych do komórek i zapobiega przesuszeniu cery. Równie istotne jest ograniczenie żywności przetworzonej, fast foodów i słodyczy - nadmiar cukru nasila stany zapalne i przyspiesza starzenie skóry. Zamień słodkie napoje na wodę, napary ziołowe i lekkie posiłki ze świeżych produktów.

1 Murakami H, Shimbo K, Inoue Y, Takino Y, Kobayashi H. Importance of amino acid composition to improve skin collagen protein synthesis rates in UV-irradiated mice. Amino Acids. 2011 Aug 23;42(6):2481-2489. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21861170/

2 Proksch E, Segger D, Degwert J, Schunck M, Zague V, Oesser S. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol. 2014;27(1):47-55. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24401291/

Artykuł sponsorowany