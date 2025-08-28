Nowy sezon halo tu polsat startuje 29 sierpnia o godz. 8. W ostatnich dniach produkcja oficjalnie ujawniła nowe nazwiska i pary prowadzących. Ewa Wachowicz, która już pojawiała się w programie, będzie prowadzić poranne pasmo wspólnie z Krzysztofem Ibiszem. Z widzami witać się będą tradycyjnie już Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Paulina Sykut-Jeżyna, Agnieszka Hyży i Maciej Rock.

Do grona nowych prowadzących dołączyli z kolei Tomasz Wolny, Aleksandra Filipek i Aleksander Sikora.

Ewa Wachowicz zachwyciła stylizacją. Jeden element stylizacji skradł show

Przed startem programu odbyło się spotkanie prasowe, w trakcie którego produkcja oficjalnie zaprezentowała prowadzących. W wydarzeniu wzięła również udział Ewa Wachowicz, która zachwyciła stylizacją.

Znana restauratorka zaprezentowała się w prostym zestawie. Założyła granatowe spodnie z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. Dobrała do nich elegancką, błękitną koszulę. Nie ma jednak mowy o nudzie! Uwagę zwracała efektowna, długa, ozdobna wstążka. Chociaż cały look jest utrzymany w stonowanych kolorach, koszula z takim detalem skrada całe show.

Ewa Wachowicz na spotkaniu prasowym halo tu polsat Pawel Wodzynski East News

Wachowicz je uwielbia. Od razu przyciągają wzrok

Styl Ewy Wachowicz ewoluował na przestrzeni lat. Obecnie znana restauratorka stawia przede wszystkim na kobiece stylizacje. Uwielbia podkreślające figurę sukienki, garnitury i spódnice.

Wachowicz nie stroni w swoich modowych wyborach od mocnych akcentów. W takiej roli najczęściej występują właśnie bluzki i koszule. Gwiazda lubi nie tylko klasyczne koszule czy te z rzucającym się w oczy detalem. Jakiś czas temu w halo tu polsat zachwyciła wzorzystą bluzką z ozdobnym wiązaniem. Szukasz pomysłu na ożywienie codziennych stylizacji? Zainspiruj się Wachowicz, która znalazła prosty sposób na to, by nawet codzienny look zyskał efekt "wow".

Ewa Wachowicz od lat inspiruje swoim stylem Paweł Wrzecion AKPA

