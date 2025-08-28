Ile w 2025 roku wynosi abonament RTV?

Abonament radiowo-telewizyjny to obowiązkowa opłata, która wedle założeń ustawodawcy ma umożliwiać realizację misji publicznej telewizji i radia, będąc zarazem jednym ze sposobów na finansowanie mediów publicznych.

W 2025 r. opłata abonamentowa RTV za radioodbiornik wynosi 8,70 zł miesięcznie. Zatem w skali roku musimy wydać 104,40 zł. Natomiast opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 27,30 zł miesięcznie. W związku z tym, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas za okres 12 miesięcy wyniesie ona 327,60 zł.

Warto zaznaczyć, że użytkownicy odbiorników, którzy do 25 stycznia 2025 r. uiścili opłatę abonamentową za cały rok, otrzymali 10-procentową zniżkę. Przez cały rok można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc, a więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronie Poczty Polskiej.

To koniec abonamentu RTV?

Opłata za abonament RTV od lat jest szeroko komentowana nie tylko przez polityków, ale i osoby, które mają obowiązek ją uiszczać. Niemal każdego roku pojawiają się nowe pomysły dotyczące zniesienia tej daniny lub zastąpienia jej innym zobowiązaniem.

Jak informuje "Fakt" - projekt nowej ustawy medialnej zakłada likwidację abonamentu RTV, a Ministerstwo Kultury w sierpniu br. prowadziło w tej sprawie konsultacje z szefem resortu finansów, ministrem Andrzejem Domańskim.

Abonament RTV miałby zostać zastąpiony dotacją z budżetu państwa na poziomie 0,09 PKB, czyli ok. 3,7 mld zł, z czego finansowane byłyby media publiczne - wskazuje "Fakt". Dziennik dodaje, że minister Domański uważa jednak tę kwotę za zbyt wygórowaną. "Dlatego uzgadniano, by zamiast tego wpisać do ustawy konkretnej kwoty, która co roku zasilałaby media publiczne" - czytamy w "Fakcie".

Od 2026 r. wzrośnie abonament RTV 123RF/PICSEL

Czy jest szansa na zniesienie abonamentu RTV jeszcze w tym roku?

Pierwsze, powakacyjne posiedzenie Sejmu zaplanowano na 9 września. Wiceminister kultury Maciej Wróbel w rozmowie z TOK FM powiedział, że przy tym tempie prac, ustawa powinna zostać przedłożona prezydentowi do końca br.

Wiceminister Wróbel dodał również, że jeśli prezydent zdecydowałby się na zawetowanie ustawy, prace nad nowymi przepisami rozpoczęłyby się od początku. Gdyby abonament RTV nadal obowiązywał w 2026 r., były droższy niż obecnie.

Od 1 stycznia 2026 r. mają zacząć obowiązywać nowe, wyższe stawki abonamentu RTV. Opłata za radioodbiornik wyniesie 9,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12. miesięcy wyniesie 114 zł).

Opłata za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wyniesie 30,50 zł miesięcznie (jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12. miesięcy wyniesie 366 zł).

Wzrośnie również kara za nieopłacanie abonamentu - 915 zł za telewizor i 285 zł za radio.

