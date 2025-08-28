Pełnia w Rybach wyciągnie stare uczucia. Wróżka zdradza, kogo to dotyczy

Znaki najbardziej narażone na powtarzanie starych błędów

Układ planet sprzyja sentymentom, a wspomnienia mogą wydawać się kusząco piękniejsze niż były w rzeczywistości. Warto pamiętać, że to czas, kiedy serce może łatwo zdominować rozsądek - i właśnie te cztery znaki powinny zachować wyjątkową czujność!

Bliźnięta

Merkury, patron Bliźniąt, wchodzi w retrogradację, a do tego Mars dodaje impulsu do działania. W efekcie mogą pojawić się nagłe telefony do dawnych sympatii, odświeżenie starych rozmów i romantyczne gesty, które wydawały się zamkniętym rozdziałem. Powód? Nostalgia i przekonanie, że "tym razem będzie inaczej".

Ryby

Pełnia w Rybach 7 września, połączona z całkowitym zaćmieniem Księżyca, wywoła prawdziwą burzę emocji. Wspomnienia dawnych uczuć nabiorą niezwykłej intensywności, a stare rany mogą wydawać się mniej bolesne niż kiedyś. To sprzyja idealizowaniu przeszłości i otwieraniu drzwi, które lepiej byłoby zamknąć. Szczególnie trudny czas: 5-8 września.

Panna

Słońce w Pannie w trudnych aspektach z innymi planetami pobudza krytyczne myślenie, ale też chęć naprawiania tego, co kiedyś nie wyszło. Może pojawić się pokusa powrotu do dawnej miłości z wiarą, że tym razem uda się wyeliminować błędy. To szczególnie silne między 22 a 24 sierpnia oraz na początku września.

Choć największe ryzyko dotyczy Bliźniąt, Ryb, Lwów i Panien, także Skorpiony i Byki powinny mieć się na baczności. Skorpiony mogą ulec intensywnym emocjom i wpaść w pułapkę dawnych uczuć, a Byki - skuszone poczuciem bezpieczeństwa, jakie dawała im przeszła relacja - mogą spróbować wrócić do tego, co znajome.

