Targi Kids' Time: Miejsce, gdzie rodzą się trendy w branży dziecięcej

Zabawki dla dzieci od narodzin do 3 lat: Ścieżka sensoryczna SENSORKY firmy MOM'S CARE - zestaw modułowych elementów o różnorodnych fakturach i kolorach, stworzony z myślą o stymulacji zmysłów najmłodszych dzieci. Pomaga w rozwijaniu koordynacji ruchowej oraz integracji sensorycznej poprzez angażującą i bezpieczną zabawę.

Wózki: Wózek spacerowy Bumprider Connect mini firmy MARKO - kompaktowy wózek spacerowy, który wyróżnia się innowacyjnym systemem magnetycznym umożliwiającym łączenie dwóch wózków w jeden. Lekka konstrukcja i łatwość manewrowania czynią go idealnym rozwiązaniem dla aktywnych rodziców poszukujących funkcjonalności i wygody.

Produkty przyjazne dla planety: Seria zabawek "I am Green" z bioplastiku firmy TACTIC GAMES Polska - linia ekologicznych zabawek wykonanych z bioplastiku pozyskiwanego z trzciny cukrowej. Zabawki te łączą dbałość o środowisko z wysoką jakością i atrakcyjnym designem, promując zrównoważony rozwój już od najmłodszych lat.

Gry: LEGO Monkey Palace firmy REBEL - innowacyjna gra planszowa, w której gracze rywalizują, budując schody małpiego pałacu z klocków LEGO, dążąc do zdobycia jak największej liczby bananów. Połączenie klasycznej zabawy klockami z elementami strategicznej gry planszowej sprawia, że jest to atrakcyjna propozycja dla całej rodziny.

Gry edukacyjne: "Na pomoc!" firmy "JAWA" - "Na pomoc!" to edukacyjna gra planszowa, która uczy dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy w przystępny i angażujący sposób. Poprzez zabawę gracze zdobywają wiedzę na temat reagowania w sytuacjach awaryjnych, co czyni ją wartościowym narzędziem edukacyjnym.

Akcesoria dla dzieci i rodziców: SnuzPod5 firmy TRADESPOT - nowoczesne dostawne łóżeczko umożliwia bezpieczny i komfortowy sen niemowlęcia tuż obok rodziców. Wyposażone w funkcję kołyski oraz przewiewne panele z siatki, zapewnia doskonałą cyrkulację powietrza i łatwy dostęp do dziecka podczas nocnych karmień.

Foteliki samochodowe: Cosatto Acorn All Stage firmy HOOKA - wszechstronny fotelik samochodowy zaprojektowany tak, aby rosnąć wraz z dzieckiem od urodzenia do około 12. roku życia. Posiada zaawansowane systemy ochrony bocznej oraz atrakcyjne, kolorowe wzory, które przyciągają uwagę zarówno dzieci, jak i rodziców.

Te innowacyjne produkty zostały docenione za swoją jakość, funkcjonalność oraz wkład w rozwój i edukację dzieci, co zaowocowało przyznaniem im prestiżowych nagród Kids' Time Star 2025.

Targi Kids' Time to nie tylko prezentacja produktów, ale także miejsce premierowych pokazów i nawiązywania prestiżowych współprac. W tym roku szczególną uwagę przyciągnęła prezentacja najnowszego wózka Monti, zaprojektowanego przez światowej sławy projektantkę mody, Evę Minge, we współpracy z polską firmą Bebetto. Model Monti to pierwszy polski kompaktowy wózek, w całości wyprodukowany w kraju, łączący nowoczesny design z innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi. - Od 35 lat jestem związana ze światem mody, a jako kreatorka trendów łączę swoje wizjonerskie podejście z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi firmy Bebetto. Dzięki naszej współpracy możemy oferować młodym rodzicom produkty, które nie tylko wyróżniają się jakością i designem, ale także pozostają modne przez wiele lat - podkreślała podczas spotkania na targach Kids’ Time, Eva Minge. - W grudniu ubiegłego roku (2024) podjęliśmy współpracę z panią Evą Minge. Dzięki temu powstały dwa modele wózków Flavio i Luca. Na targach Kids’ Time premierowo prezentujemy nowy model Monti - mówił Arkadiusz Piszczała z firmy Bebetto.