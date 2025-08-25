AI nie miało wątpliwości. To najbardziej malownicza polska wieś

Sztuczna inteligencja na pierwszym miejscu w rankingu umieściła małopolską miejscowość na Powiślu Dąbrowskim - Zalipie. Dlaczego? Otóż to jedna z najbarwniejszych wsi w Polsce. Słynie z tradycji malowania domów w kolorowe wzory kwiatowe. Jak tłumaczy AI, historia tego zwyczaju sięga końca XIX wieku. Choć początkowo ozdabiano nimi głównie piece i ściany, by ukryć ślady sadzy, to z czasem wiosenne motywy zaczęły zdobić domy, stodoły, studnie, czy budy dla psów. Obecnie cała miejscowość tworzy bajkowy krajobraz, od którego nie sposób jest oderwać wzrok. Co ciekawe, wiosną odbywa się tam coroczny konkurs "Malowana Chata", który sprawia, że Zalipie nigdy nie traci swojego magicznego charakteru.

Malunki charakterystyczne dla wsi Zalipie Canva Pro INTERIA.PL

Drugie miejsce: Drewniane domy i wiejski krajobraz

AI na drugim miejscu umieścił Chochołów, jedną z najbardziej charakterystycznych wsi Podhala. W dużej mierze słynie z popularnych basenów termalnych, ale jak podkreśla sztuczna inteligencja również z jednolitej zabudowy góralskiej. Charakteryzuje się jasnymi, drewnianymi domami, które tworzą żywe i tradycyjne budownictwo. Co ciekawe, mieszkańcy co roku wiosną szorują bale wodą z mydłem, dzięki czemu drewniane ściany zachowują swój kolor i wyglądają niemal jak nowe. Chochołów zachwyca o każdej porze roku: zimą przypomina świąteczną kartkę pocztową, a latem, otoczony łąkami i opatulony górami, staje się prawdziwym rajem dla miłośników fotografii oraz pieszych wędrówek.

Trzecie miejsce: Wioska tradycji i rzemiosła

AI wskazało także Koniaków. To miejscowość położona w samym sercu Beskidu Śląskiego. Wieś ta od lat przyciąga zarówno turystów, jak i koneserów sztuki ludowej. Najbardziej znany jest z koronki koniakowskiej - ręcznie robionej siateczki, która zdobiła niegdyś stroje ludowe, a dziś trafia do muzeów i galerii na całym świecie. Sama wieś leży na wzgórzach, skąd rozciągają się widoki na pasma górskie i granicę z Czechami i Słowacją. Koniaków łączy w sobie piękno natury z niezwykłą tradycją, którą do dziś kultywują miejscowe artystki.

Wypas owiec w Koniakowie Lukasz Klimaniec/Polska Press/East News 123RF/PICSEL

Czwarte miejsce: Najbardziej urokliwe miasteczko

W rankingu znajdziemy także małą miejscowość Lanckorona, położoną na wzgórzu, która uchodzi za jedną z najbardziej klimatycznych wsi w Polsce. Jej sercem jest rynek otoczony zabytkowymi drewnianymi domami z XIX wieku, które nadają jej urok dawnego miasteczka. Nad wsią górują ruiny średniowiecznego zamku, a sama Lanckorona od lat przyciąga artystów, pisarzy i ludzi szukających inspiracji. Panuje tu atmosfera spokoju i twórczej wolności - latem tętni życiem podczas festiwali, zimą zmienia się w bajkowe miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć wolniej.

Klimatyczna uliczka w Lanckoronie Albin Marciniak East News

Piąte miejsce: Czuć tu powiew dawnych lat

Tokarnia położona w sercu Gór Świętokrzyskich, znana jest przede wszystkim z Muzeum Wsi Kieleckiej - jednego z największych skansenów w Polsce. Na dużym obszarze odtworzono tu wieś sprzed kilkuset lat: z drewnianymi chatami, kościołem, dworami szlacheckimi, wiatrakami i kuźniami. Spacerując między tymi zabytkowymi budynkami, można poczuć klimat dawnej Polski, a jednocześnie podziwiać piękne świętokrzyskie krajobrazy. Tokarnia to miejsce, w którym tradycja i natura współgrają ze sobą w wyjątkowy sposób.

Muzeum Wsi Kieleckiej Michał Derela (Pibwl)/CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

"Nomada": Lotniskowe procedury. Jedno słowo może kosztować cię podróż INTERIA.PL