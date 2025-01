Xiaomi Mix Flip i inne nowe modele od Xiaomi – czego można od nich wymagać?

Xiaomi Mix Flip, czyli wyjątkowe smartfony

Mix Flip pojawiał się na rynku w lipcu 2024 roku. To pierwszy smartfon typu "clamshell" od tej marki. Ale to nie koniec nowości.

Jakie parametry prezentuje Xiaomi Mix Flip?

Ekran

Wyświetlacz wewnętrzny to 6,86-calowy ekran o rozdzielczości 2912 × 1224 pikseli, z dynamiczną częstotliwością odświeżania 120 Hz i obsługą Dolby Vision. Zapewnia dużą przestrzeń roboczą, idealną zarówno do codziennego użytku, jak i multimediów. Przejścia animacji są płynne, a reakcje na dotyk są szybkie i precyzyjne. Funkcja ta jest szczególnie doceniana przez graczy oraz osoby, które cenią płynne przeglądanie treści.

Z kolei wyświetlacz zewnętrzny to 4,01-calowy ekran o rozdzielczości 1392 × 1208 pikseli oferujący jasność szczytową do 3000 nitów. Chroni go szkło Xiaomi Shield Glass. Taka wartość zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, idealny do oglądania filmów, czytania treści oraz korzystania z aplikacji.

Procesor

W Xiaomi Mix Flip znalazł się Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Wyróżnia go wysoka wydajność i efektywność energetyczną/ Dostępne konfiguracje pamięci to 12 GB RAM z 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej oraz 16 GB RAM z 1 TB pamięci, wszystkie w technologii UFS 4.0. System operacyjny to Android 14 z interfejsem HyperOS.

Aparaty

Główny aparat z matrycą 50 MP wykorzystuje zaawansowaną matrycę o rozdzielczości 50 megapikseli, dzięki czemu pozwala na wykonywanie szczegółowych, wyraźnych zdjęć wysokiej jakości. Optyczna stabilizacja obrazu (OIS) kompensuje drgania ręki podczas fotografowania, umożliwiając robienie ostrych zdjęć nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Teleobiektyw także wyposażono w matrycę 50 MP, dlatego zachowuje wysoki poziom szczegółowości, nawet przy przybliżeniach. Zoom optyczny 2x umożliwia zbliżenie bez utraty jakości obrazu. Sprawdzi się przy fotografii portretowej, krajobrazowej oraz podczas fotografowania odległych obiektów.

Bateria

Bateria o pojemności 4780 mAh zapewnia długi czas działania urządzenia. Szybkie ładowanie przewodowe 67 W, pozwala na naładowanie do 100% w krótkim czasie.

Komu spodoba się Xiaomi Mix Flip? Na pewno osobom, które interesują nowinki technologiczne. Składane ekrany to jeden z najnowszych trendów w branży telefonicznej. Pokochają go miłośnicy mediów i multimediów, ponieważ dają one większą powierzchnię roboczą. Jeśli oglądasz filmy, grasz w gry czy korzystasz z aplikacji multimedialnych, to coś dla Ciebie.

Xiaomi Redmi Note 14

Kolejna nowość to Xiaomi Redmi Note 14, którego premiera przypada na 21 stycznia 2025 roku. Mowa o serii smartfonów:

Redmi Note 14 - podstawowy model. Procesor MediaTek Helio G99 Ultra 4G, wyświetlacz o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz, jasność 1800 nitów, bateria o pojemności 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W. Trzy aparaty - główny 108 Mpix, dwa moduły 2 Mpix do makro i pomiaru głębi. Certyfikat IP54;

Note 14 Pro - procesor MediaTek Helio G100 Ultra 4G, bateria 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 45 W. Zakrzywiony na bokach wyświetlacza. Trzy aparaty - główny 200 Mpix, szeroki 8 Mpix oraz makro 2 Mpix. Certyfikat IP6;

14 Pro 5G - procesor Dimensity 7300 Ultra 5G, ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości 2712 x 1220 pikseli, jasności 3000 nitów z cieńszym obramowaniem, bateria 5110 mAh z ładowaniem 45 W. Certyfikat IP68;

Redmi Note 14 Pro+ - najwyższy model. Procesor Snapdragon 7s Gen 3, pamięć 12 GB RAM, 512 GB ROM, bateria 5110 mAh, szybkie ładowanie 120 W. Certyfikat IP68.

Serię Redmi Note 14 cechuje doskonała jakość w stosunku do ceny. W porównaniu do poprzednich linii na pierwszy rzut oka odróżnia ją lokalizacja wyspy z aparatami, która znalazła się na środku plecków telefonu. Wszystkie modele wyposażono w wyświetlacz AMOLED o wymiarach 6,67 cali. Prezentują się podobnie - minimalistycznie i elegancko. Masz do wyboru trzy kolory: Midnight Black, Ocean Blue lub Mist Purple.

