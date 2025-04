Dlaczego włosy siwieją?

Starzenie się jest procesem fizjologicznym, który dotyka całe nasze ciało. Zmienia się ono pod jego wpływem, stając się mniej silne i sprawne. Starzenie się widać również po naszej skórze i włosach. Dlaczego nasze włosy siwieją? Siwe włosy są wynikiem zmian, jakie zachodzą bezpośrednio w ich cebulkach. Melanina, czyli naturalny pigment włosa, zaczyna tracić swoją intensywność w macierzy włosa, gdzie jest produkowana. Komórki melanocytowe, które są odpowiedzialne za produkcję melaniny, z biegiem czasu przestają wytwarzać jej wystarczającą ilość. W efekcie tego nasze włosy stają się siwe - czyli po prostu bezbarwne. Warto wiedzieć, że istnieją różne typy tego procesu:

Siwienie ogólne , czyli naturalne, które postępuje wraz z wiekiem. Ma podłoże genetyczne, co oznacza, że to kiedy i jak szybko zaczniemy siwieć, odziedziczyliśmy po naszych rodzicach i dziadkach.

Siwienie przedwczesne, czyli siwienie już nawet w bardzo młodym wieku. Wpływ na jego występowanie ma bardzo wiele czynników takich jak stres, niewłaściwa , czyli siwienie już nawet w bardzo młodym wieku. Wpływ na jego występowanie ma bardzo wiele czynników takich jak stres, niewłaściwa dieta , przetworzona żywność, zanieczyszczenie środowiska czy tempo życia.

Przedwczesne siwienie pojawia się również u osób nerwowych, nadpobudliwych, cierpiących na częste bóle głowy i migreny oraz dotkniętych anemią złośliwą. W przypadku wystąpienia wczesnego siwienia warto skonsultować się z lekarzem.

Jak odwrócić proces siwienia włosów?

Wiele osób zastanawia się, czy można cofnąć siwienie włosów. Niestety, na ten moment nie jest to możliwe, chociaż cały czas trwają badania i niewykluczone, że w przyszłości ten proces będzie odwracalny. W ostatnim czasie naukowcy z Grossman School of Medicine w Nowym Jorku poinformowali, że we wcześniejszych teoriach zakładano, iż siwienie jest spowodowane wyczerpaniem się zapasów komórek odpowiedzialnych za wytwarzanie melaniny. Najnowsze badania wykazały jednak, że komórki te mogą być nadal obecne, ale z jakichś przyczyn przestają prawidłowo funkcjonować. Testy związane z tym tematem cały czas są prowadzone, więc być może wkrótce nastąpi przełom w badaniach.

Jak spowolnić siwienie włosów?

Chociaż nie da się cofnąć siwienia włosów, to można podjąć kroki, które opóźnią rozpoczęcie tego procesu. Trycholodzy stworzyli listę porad, do których warto się stosować jeśli chcemy na dłużej zachować kolor naszych włosów.

Unikanie stresu - czyli wprowadzenie do naszego codziennego życia działań mających na celu zmniejszenie napięcia. Zbilansowana dieta - włączenie do jadłospisu produktów bogatych w żelazo, witaminy z grupy B, kwasy omega-3, a także ziół takich jak skrzyp czy pokrzywa. Aktywność fizyczna - regularna, ale przede wszystkim taka, którą lubimy i do której nie musimy się zmuszać. Rezygnacja z papierosów i alkoholu. Ochrona przed promieniowaniem UV - noszenie kapeluszy lub czapek i używanie kosmetyków z filtrami UV. Odpowiednio dobrana pielęgnacja włosów - szampony i odżywki zawierające w swoim składzie keratynę, glicerynę, kwas hialuronowy, oleje (lniany, arganowy), antyoksydanty (witamina E i C). Regularne masaże skóry głowy - masaże pobudzają krążenie i stymulują cebulki włosów.

Jak zamaskować siwe włosy?

Jeśli na naszej głowie pojawiły się już siwe pasma i nie czujemy się z tym komfortowo możemy zamaskować je używając do tego celu jednego z dostępnych na rynku produktów. Najpopularniejszym z nich są oczywiście farby do włosów, które pokrywają włosy pigmentem nadając im równomierny kolor. Oprócz nich w ofercie wielu firm znajdziemy tzw. “odsiwiacze". Działają one na podobnej zasadzie jak farby - pokrywają siwe pasma pigmentem, robią to zdecydowanie delikatniej i efekt końcowy jest bardziej naturalny. Pigmenty zawarte zarówno w farbach jak i odsiwiaczach pokrywają włosy jedynie na długości, jaką posiadają w momencie koloryzacji. Trzeba ją więc powtarzać wraz z pojawieniem się odrostów.

Domowe odsiwiacze - sposoby na odzyskanie naturalnego koloru włosów CanvaPro INTERIA.PL

Sposób na siwe włosy bez farbowania

Drogeryjne farby to nie jedyny sposób na przykrycie siwych włosów. Istnieją również metody, z których korzystały nasze mamy oraz babcie i do przygotowania których nie będą potrzebne żadne profesjonalne składniki.Jak naturalnie przyciemnić siwe włosy?Wystarczy użyć jednej z domowych płukanek z ziół, kawy lub herbaty, które nie tylko sprawią, że włosy zyskują piękny kolor, ale i staną się mocniejsze oraz bardziej sprężyste.

Płukanka z łupin cebuli

Płukanka na siwe włosy wykonana z łupin cebuli, stosowana bezpośrednio na pasma przyciemni je, a użyta również na skórę głowy pomoże w walce z łupieżem. Jej przygotowanie jest niezwykle proste. Wystarczy dwie garści łupin zalać trzema szklankami wody i gotować przez 30 minut na wolnym ogniu. Pozostawić do ostygnięcia, najlepiej na całą noc, a rano odcedzić. Tak przygotowaną miksturą spłukać włosy, wysuszyć i ułożyć jak zwykle. Włosy można też moczyć w przygotowanym wywarze przez 15 minut, a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć.

Maseczka na siwe włosy - dzięki niej odzyskają kolor! Interia DIY

Maska z cynamonu i oliwy

Inny trik na siwe włosy to cynamon. A dokładnie mieszanka przygotowana z 4 łyżek cynamonu i 1/4 szklanki oliwy. Oba składniki wystarczy dokładnie ze sobą wymieszać, a następnie nałożyć na włosy i pozostawić na dwie godziny. Po tym czasie należy dokładnie umyć głowę szamponem i wysuszyć. Do przyciemniania włosów można też użyć oleju z orzechów włoskich. Posiada on intensywną barwę, która powoduje silne przyciemnianie włosów. Warto jednak pamiętać, że naturalny sposób na siwe włosy w 5 minut nie istnieje. Domowe płukanki czy maski, aby przyniosły rezultaty, muszą być stosowane regularnie przez dłuższy lub krótszy czas w zależności od naszych włosów i koloru, jaki chcemy uzyskać. Jeśli zależy nam na natychmiastowym efekcie, musimy skorzystać z tradycyjnych farb do włosów.

Tani i domowy sposób na kłopotliwą siwiznę. Zaoszczędzisz na fryzjerze 123RF/PICSEL