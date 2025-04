Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

We wtorek na ogół zachmurzenie umiarkowane i duże, niewykluczone również przelotne opady deszczu, a na wschodzie, południu i na północy mogą wystąpić burze - prognozują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Termometry wskażą od 14 st. C do 17 st. C miejscami na Pomorzu i w kotlinach podgórskich, ok. 20-22 st. C w centralnej Polsce, do 26 st. C na wschodzie. Nad morzem zdecydowanie chłodniej, bo ok. 12 st. C.

"W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, silniejsze porywy w burzach, do 75 km/h możliwe są na północnym wschodzie" - informuje na swojej stronie IMGW.

W środę bez większych zmian w pogodzie - nadal umiarkowane zachmurzenie i przelotne opady deszczu oraz burze. Na południowym wschodzie lokalnie spaść może do 25 mm deszczu. Temperatura maksymalna od 16-17 st. C w rejonach podgórskich, na zachodzie i na północy.

Na przeważającym obszarze Polski ok. 20 st. C, a najchłodniej ponownie nad morzem, tam ok. 11 st. C.

We czwartek nieznaczne ochłodzenie. Nad samym morzem zaledwie 9 st. C, Pomorze i Suwalszczyzna z temperaturą ok. 16 st. C, a na pozostałym obszarze od 18 st. C do 22 st. C - informuje IMGW. Na niebie przewaga chmur i przelotne opady deszczu. Burze możliwe na południu i południowych wschodzie.

W piątek przelotne opady deszczu na przeważającym obszarze Polski; nie będzie padać jedynie na Pomorzu i na zachodzie kraju. Termometry wskażą od 7 st. C do 9 st. C nad samym morzem, na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie od 11 st. C do 13 st. C, na pozostałym obszarze od 15 st. C do 20 st. C.

W najbliższych dniach należy się spodziewać przelotnych opadów deszczu Krystian Dobuszyński Reporter

W weekend słonecznie, ale zdecydowanie chłodniej

Jak wynika z prognozy IMGW - w sobotę w nocy na Pomorzu przymrozki do -1 st. C. W ciągu dnia jednak słonecznie niemal w całym kraju; jedynie na wschodzie należy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, a na południu dużego. Tam również możliwe przelotne opady deszczu.

Zrobi się niestety chłodniej, a to za sprawą powietrza pochodzenia arktycznego, które zacznie docierać do Polski. Na termometrach od 7 st. C do 10 st. C na północy i w kotlinach sudeckich, a na pozostałym obszarze kraju od 11 st. C do 15 st. C.

Niedziela powinna być słoneczna, ale nocą na północy Polski możliwe przygruntowe przymrozki -2 st. C. W dzień na północy od 9 st. C do 11 st. C, na pozostałym obszarze od 12 st. C do 15 st. C.

