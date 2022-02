Oto najpopularniejsze imiona 2021. Na szczycie łacińskie i... hebrajskie!

Tradycyjnie pod koniec stycznia lub najpóźniej w pierwszej połowie lutego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów prezentuje oficjalne dane zebrane z urzędów na temat imion nadawanych na terenie całej Polski w ubiegłym roku. Liczby te dotyczącą zarówno imion pierwszych, jak i drugich.

O ile drugie imiona to raczej jedynie ciekawostka, o tyle to, jakie pierwsze imię najczęściej wybierają rodzice w kraju, budzi co roku spore zainteresowanie.

Według rządowych danych wśród męskich imion najpopularniejszym był Antoni. Takie miano otrzymało 7821 dzieci. Na drugim miejscu znalazł się Jan, potem Aleksander, Franciszek, Jakub i Leon.

Imię Antoni wywodzi się z łaciny i pochodzi od poważanego i liczącego się w starożytnych Rzymie rodu Antoniuszów. Moda na męskie imiona, które można określić jako staropolskie (Antoni, Jan czy Franciszek) nie jest nowa - trwa od kilku lat. Antoni był najpopularniejszym męskim imieniem nadawanym również w 2020 czy 2017.

Co zaś tyczy się żeńskich imion, zestawienie otwiera Zuzanna, które nadane zostało w 2021 w Polsce 6562 razy.

Zuzanna to imię wywodzące się z języka hebrajskiego, popularne także w starożytnym Egipcie, choć wtedy funkcjonowało w nieco innym brzmieniu niż to znane w naszym kraju. Tamtejsi mieszkańcy wymawiali je "Szoszannah". Słowo to oznaczało lilię.

Kolejnymi najpopularniejszymi żeńskimi imionami w ubiegłym roku były Zofia, Hanna, Julia i Maja.

