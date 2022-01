Imię towarzyszy nam przez całe życie, w związku z tym rodzice zazwyczaj przywiązują dużą wagę do jego wyboru. Coraz częściej zagłębiają się oni w znaczenie imion i dokładnie je analizują, zamiast kierować się chwilową modą.

Popularne imiona 2020 - tych pozycji nie znajdziesz na liście imion, których Polacy nie lubią

Ministerstwo Cyfryzacji co roku podaje ranking najchętniej wybieranych imion. Ich pełna baza jest dostępna na stronie dane.gov.pl i przedstawia informacje ogólnokrajowe oraz z podziałem na województwa.



Są one pozyskiwane z rejestru PESEL i na bieżąco aktualizowane. Na ich podstawie każdego roku powstają listy przedstawiające najpopularniejsze imiona dla dziewczynek i dla chłopców. Które z nich znalazły się na podium w roku 2020? Oto one:

Najczęściej nadawane imiona żeńskie 2020:

1. Julia - otrzymało je 3649 dziewczynek w całej Polsce



2. Zuzanna - nadane 3639 razy



3. Zofia - nadane 3588 razy



4. Hanna - w ubiegłym roku pojawiło się 3364 razy



5. Maja - nadane 3244 razy



Na kolejnych miejscach w pierwszej 10 znalazły się również imiona: Lena, Alicja, Oliwia, Maria i Laura.

Jeśli natomiast chodzi o popularne imiona dla chłopców 2020, na liście znalazły się:



1. Antoni - imię to nadano aż 4037 chłopcom w całym kraju



2. Jan - pojawiło się 3823 razy w ciągu roku



3. Jakub - nadane 3614 razy



4. Aleksander - nadane 3541 razy



5. Franciszek - imię to otrzymało 3499 chłopców

Dużą popularnością cieszyły się również imiona męskie: Szymon, Filip, Mikołaj, Stanisław oraz Wojciech.

Popularne imiona 2021 - ogólnopolskie zestawienie dla dziewczynek i dla chłopców

Trend związany z nadawaniem dzieciom konkretnych imion jest bardzo silny. Patrząc na pozycje, które pojawiają się na pierwszych miejscach zestawienia, widać, że od kilku lat są one do siebie bardzo podobne. Pokazuje to, że moda na imiona utrzymuje się przez dłuższy czas. W tym roku ranking opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji przedstawiał się następująco:

Popularne imiona dla dziewczynek 2021:



1. Zuzanna - nadane 3251 razy

2. Zofia - nadane 3178 razy



3. Hanna - pojawiło się 3064 razy



4. Julia - nadane 3022 razy

5. Maja - otrzymało je 2812 dziewczynek

Na kolejnych miejscach uplasowały się natomiast: Laura, Oliwia, Alicja, Lena i Pola.

Popularne imiona dla chłopców 2021:

1. Antoni - nadane 3862 razy



2. Jan - wystąpiło 3535 razy w całej Polsce



3. Aleksander - nadane 3353 razy



4. Franciszek - pojawiło się 3252 razy



5. Jakub - nadane 3236 razy



Tym razem obyło się bez zaskoczenia. W powyższym rankingu na pierwszych miejscach na przestrzeni 2 lat pojawiają się te same imiona, zmieniają się jedynie ich miejsca.

Imiona, których nie lubią Polacy - propozycje, które pojawiały się najrzadziej

Opublikowana lista przedstawia nie tylko imiona cieszące się największą popularnością, ale również te nadawane sporadycznie. Na tej podstawie można wywnioskować, jakich imion nie lubią Polacy lub do których podchodzą z dystansem. Niekiedy pojawiają się wśród nich bardzo oryginalne propozycje.

Oto rzadkie imiona żeńskie nadawane w Polsce w latach 2020-2021:

- Nia



- Ligia

- Żaklina



- Nasturcja



- Oksana

- Mirabella



- Mercedes



- Wanessa



- Mel



- Romelia



- Konsuela



- Giny



- Eulalia



Przedstawiamy również oryginalne imiona męskie, które pojawiały się najrzadziej:

- Serafin



- Barnaba



- Radzimir



- Wilkomir



- Gniewosław



- Gajusz



- Romeo



- Nastian



- Nato



- Marzysław



Wszystkie powyższe propozycje pojawiły się w spisie imion dosłownie kilka razy. Oznacza to, że w całej Polsce były nadawane naprawdę sporadycznie. Niektóre z nich stanowią staropolskie, lecz dziś już zapomniane imiona, inne natomiast czerpią z innych kultur i języków.



Te, które pojawiały się z rankingu najrzadziej, uznawane są za imiona, których nie lubią Polacy, może to być jednak krzywdzące stwierdzenie - często decydują się na nie osoby szukające oryginalnych pomysłów, które nie chcą podążać za aktualną modą i popadać w banał. Czasami egzotyczne imię wiąże się również z pochodzeniem rodziców lub dziadków dziecka.

Imiona, których nie lubią Polacy - kontrowersyjne propozycje, które zostały odrzucone

Niekiedy zdarza się jednak, że wymyślone przez rodziców imię jest tak nietypowe, że urzędnicy nie zgadzają się na zarejestrowanie go w Urzędzie Stanu Cywilnego. Do najdziwniejszych, budzących sporo kontrowersji propozycji należały m.in.:



- Rambo



- Batman

- Nirvana



- Nutella



- Koka



- Joint



Rada Języka Polskiego przygotowała również specjalną listę, na której znalazło się prawie 70 imion, których nie powinno się nadawać pociechom ze względu na kontekst kulturowy lub historyczny. Należą do nich m.in.:

- Abbadon



- Merlin

- Tupak



- Poziomka



- czy Emaus



Są to bardzo nietypowe imiona, których Polacy nie lubią i które mogłyby przysporzyć właścicielom trudności w dorosłym życiu. Warto więc dokładnie przemyśleć imię dla dziecka, by było ono nie tylko piękne, ale również praktyczne.



