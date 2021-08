Jak zginęła księżna Diana?

Księżna Diana nie miała łatwego życia, gdy dołączyła do rodziny królewskiej. Ślub z księciem Karolem nie dał jej szczęścia. Jedynym pocieszeniem byli jej synowie - książę William i książę Harry.

Gdy w końcu, chociaż częściowo, poprzez rozwód z Karolem, uwolniła się od monarchii, nadeszło najgorsze.



Księżna Diana zginęła w tragicznym wypadku w Paryżu. Cały świat w jednej chwili mówił tylko o tym. 31 sierpnia 1997 roku media podały dramatyczną wiadomość o tym, że księżna nie przeżyła wypadku samochodowego i zmarła w paryskim szpitalu - La Pitié-Salpêtriére.



Gdy wiadomość ta dotarła do Brytyjczyków, stało się coś niesamowitego. Tłumnie ruszyli oni pod Pałac Buckingham oraz pod Pałac Kennsington, by złożyć hołd zmarłej.



Takiej ilości kwiatów i zniczy, Londyn jeszcze nie widział. Ulicę przed pałacem dosłownie zalało morze bukietów. Na okładkach gazet i w programach informacyjnych było widać zapłakanych, modlących się Brytyjczyków.



Poruszeni śmiercią Diany poddani, która nazywana była "królową ludzkich serc", nie potrafili ukryć swoich emocji. Taki obraz zadziwił nawet samą królową Elżbietę II, która wiele już widziała podczas swojego panowania.



Pogrzeb księżnej Diany

Zdjęcie Książę William i Harry odsłonili pomnik księżnej Diany / Dominic Lipinski / Getty Images

To było tylko zapowiedzią tego, co miało wydarzyć się 6 września na pogrzebie księżnej Diany. Ponad milion ludzi pojawiło się na trasie przejazdu trumny z opactwa westminsterskiego do rodzinnej posiadłości Spencerów w Northamptonshire.



Szacuje się również, że pogrzeb w telewizji oglądało 2,5 miliarda osób na świecie. Łamiący był widok księcia Williama i księcia Harry'ego, którzy szli za trumną i żegnali matkę.



Dziś od śmierci Diany mija 24 lata, a pamięć o niej jest wciąż żywa. Udowodnili to właśnie synowie księżnej, którzy mimo rodzinnych kłótni, spotkali się jakiś czas temu, by odsłonić pomnik matki w Londynie.

Zdjęcie Pogrzeb księżnej Diany był wydarzeniem, które śledził cały świat. Ciało Diany zostało przetransportowane z Paryża do Londynu / Peter Turnley / East News

Zdjęcie Księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym w 1997 roku, zostawiając pogrążonych w żałobie synów - księcia Williama i księcia Harry'ego / Anwar Hussein / Getty Images

