W skrócie Stosowanie octu jabłkowego wspiera odchudzanie, reguluje poziom cukru i wspomaga serce.

Nie każdy może spożywać ocet jabłkowy, istnieją przeciwwskazania do jego stosowania.

Przypisuje się mu wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Ocet jabłkowy jest naturalnym sprzymierzeńcem w odchudzaniu, pomaga też regulować poziom cukru we krwi. Konkretna grupa osób powinna go jednak unikać. Dlaczego?

Ocet jabłkowy powstaje w wyniku naturalnej i dwuetapowej fermentacji octowej jabłek. Pierwszy etap to krótka fermentacja alkoholowa drożdży, które przekształcają węglowodany w alkohol. Ten - dzięki bakteriom fermentacji octowej - fermentuje do kwasu octowego. Otrzymany płyn ma żółtą barwę, kwaśny smak i zapach jabłek.

Jak na organizm działa ocet jabłkowy?

Ocet jabłkowy to skarbnica przeciwutleniaczy, chroniących komórki przed wolnymi rodnikami. Badania naukowe wykazały, że ocet jabłkowy działa przeciwbakteryjnie (np. wobec bakterii E.coli), obniża poziom cukru we krwi, wpływa korzystnie na pracę serca, pozytywnie działa na kondycję skóry. Oprócz tego pomaga zwalczyć infekcje grzybicze.

Ocet jabłkowy jest naturalnym probiotykiem wspierającym mikrobiom jelit. Oprócz tego reguluje poziom kwasu żołądkowego - może pomóc, jeśli żołądek produkuje go zbyt mało, obniża poziom "złego" cholesterolu LDL i trójglicerydów, obniża ciśnienie krwi i wspiera pracę serca.

Ocet jabłkowy zwiększa uczucie sytości, dlatego jest świetnym wsparciem podczas odchudzania. Dodatkowo wspiera procesy trawienia. Warto więc włączyć go do codziennej, zbilansowanej diety.

Jak pić ocet jabłkowy? Jedną dużą łyżkę (15 ml) rozcieńcz w wodzie lub innym napoju. Ocet jabłkowy najlepiej pić pół godziny przed śniadaniem i pół godziny przed obiadem lub kolacją.

W tych przypadkach nie wolno pić octu jabłkowego. Uważać powinna konkretna grupa

Chociaż ocet jabłkowy ma sporo korzystnych dla zdrowia właściwości, nie każdy może po niego sięgać.

Oto istotne przeciwwskazania:

alergia na jabłka,

ciąża, której towarzyszą dolegliwości ze strony układu pokarmowego takie jak np. zgaga, refluks,

nadkwaśność i wrzody żołądka,

spożywanie octu jabłkowego może spowodować szybki spadek poziomu potasu we krwi - u osób mających problemy z sercem może to spowodować nieregularne bicie czy kołatanie serca,

choroby nerek (nadmiar octu przy istniejących już problemach, może obciążać te narządy).

Jeśli borykasz się z wysokim ciśnieniem krwi, cukrzycą lub podagrą, zasięgnij porady lekarza co do spożywania octu jabłkowego. Chodzi również o możliwość interakcji z przyjmowanymi lekami na wspomniane schorzenia.

