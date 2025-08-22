Woda ryżowa: Właściwości

Woda ryżowa to nic innego, jak płyn pozostały po ugotowaniu lub namoczeniu ryżu. Badania wykazały, że napój ten zawiera takie witaminy i składniki mineralne jak m.in.:

witaminy z grupy B,

kwas foliowy,

żelazo,

potas,

magnez,

cynk.

Jest jednak jeden warunek: do celów zdrowotnych stosować możemy jedynie wodę po ryżu sypkim i to bardzo dokładnie przepłukanym. Woda po ryżu w torebkach nie jest szczególnie bogata w substancje odżywcze i może zawierać spore ilości arsenu oraz toksycznego bisfenolu. Dlatego tak ważne jest dokładne przepłukanie ryżu!

Co daje picie wody ryżowej?

Woda po ugotowanym ryżu ma wiele właściwości:

pomaga pozbyć się nudności,

wspiera organizm w walce z biegunkami i wymiotami,

jest świetną dawką energii,

nawadnia,

wspiera układ nerwowy,

zmniejsza zmęczenie i stres.

Wodę ryżową (nie soloną) warto pić także przed treningami, dodawać ją do koktajli, napojów czy bulionów. Zmienia ona wprawdzie lekko smak potraw, ale dodaje energii i sił.

Jak pić wodę ryżową?

Aby napić się świeżej wody ryżowej, powinniśmy zaraz po ugotowaniu ryżu, odcedzić wodę i zostawić ją do ostygnięcia. Można też schłodzić ją w lodówce, aby była bardziej orzeźwiająca. Jeśli woda jest bardzo gęsta, warto rozcieńczyć ją wodą , aby uzyskać odpowiednią konsystencję.

Wodę ryżową można pić solo lub dodawać ją do innych napojów, przed, po lub w trakcie posiłków. Nie powinniśmy jednak pić jej podczas jedzenia ryżu.

WAŻNE: Wodę ryżową należy przechowywać w lodówce, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Woda nadaje się do picia przez kilka dni, ale najlepiej spożyć ją jak najszybciej.

Woda ryżowa w kosmetologii: Japonki stosują ją od wieków

Woda ryżowa od stuleci znana jest także w kosmetologii - Japonki dosłownie ją uwielbiają. Nic dziwnego, woda po ryżu wygładza włosy, sprawia, że są bardziej lśniące i szybciej rosną.

Według naukowców, Japonki używały wody ryżowej już w okresie Heian, czyli ponad sto lat przed chrztem Polski. Tamtejsze kobiety nosiły wtedy włosy sięgające do podłogi, a utrzymywały je w zdrowiu właśnie dzięki ryżowym płukankom. W ostatnich latach ten tradycyjny japoński kosmetyk stał się popularny na całym świecie.

Warto jednak mieć świadomość, że wciąż nie ma twardych dowodów na to, że woda ryżowa jest skutecznym produktem, ale wiemy na pewno, że przez obecność skrobi w składzie, wzmacnia włosy, poprawia ich nawilżenie i zapobiega rozdwajaniu się końcówek.

Aby przygotować ryżową płukankę do włosów, wystarczy dokładnie przepłukać pół szklanki ryżu (sypkiego, nie w torebkach), a następnie zalać 2-3 szklankami wody i pozostawić na 30 minut. Po tym czasie płukanka jest gotowa i można jej używać regularnie, tak jak w przypadku odżywki do włosów. Wodę ryżową nakładamy na umyte włosy, pozostawiamy na 5-10 minut, a na koniec spłukujemy bieżącą wodą.

Woda ryżowa wzmacnia włosy i poprawia ich nawilżenie 123RF/PICSEL

Woda po ugotowanym ryżu świetnie sprawdza się również do rozjaśniania przebarwień, plam słonecznych i starczych. Dodatkowo ten domowy kosmetyk rozświetla, ujędrnia i napina skórę, zmniejszając rozmiar porów i zaczerwienienie. Z powodzeniem mogą go więc stosować osoby z cerą trądzikową.

Wodę ryżową można stosować na wiele sposobów. Najczęściej jest wykorzystywana jako tonik do przemywania twarzy bądź też baza pod serum. Zanurzone w wodzie ryżowej waciki kosmetyczne lub ręcznik papierowy mogą również posłużyć jako maseczka w płachcie. Po oczyszczeniu twarzy zawsze warto nałożyć odżywczy krem.

