Spis treści: 01 Alessandra Ambrosio: najsłynniejszy aniołek Victoria’s Secret

02 Alessandra Ambrosio: prywatnie i zawodowo

03 Alessandra Ambrosio eksponuje perfekcyjną figurę. Czas się dla niej zatrzymał

Alessandra Ambrosio: najsłynniejszy aniołek Victoria’s Secret

Alessandra Ambrosio swoją przygodę z modelingiem rozpoczęła w wieku zaledwie 10 lat. Już rok później poddała się operacji plastycznej uszu, twierdzą, że te są zbyt odstające. Po zabiegu pojawiły się jednak powikłania, z którymi modelka borykała się przez kolejne dwa lata. Wtedy też postanowiła, że już nigdy więcej nie zaingeruje w swój wygląd. To podkreślała w wielu wywiadach.

Prawdziwą trampoliną był dla nastoletniej modelki konkurs "The Look Of The Year", zorganizowany przez agencję Elite Model Look. Wystartowała w nim mając zaledwie 15 lat. Niedługo później Alessandra Ambrosio trafiła na okładkę brazylijskiego wydania "Elle", biorąc również udział w kampanii reklamowej marki Guess.

Zdjęcie W 1999 roku Alessandra Ambrosio rozpoczęła współpracę z Victoria's Secret / Getty Images

Alessandra Ambrosio: prywatnie i zawodowo

Kluczowym był dla niej rok 1999, kiedy rozpoczęła współpracę z Victoria’s Secret, przez lata będąc jednym z najsłynniejszych Aniołków. Szybka sława wiązała się także z zainteresowaniem jej życiem prywatnym. Partnerem Alessandry Ambrosio w szczytowym momencie jej kariery był amerykański przedsiębiorca Jamie Mazur. W 2018 roku media doniosły jednak o rozstaniu pary po 10 latach związku.

Pata doczekała się dwójki dzieci. W 2008 roku na świat przyszła ich córka Anja, a cztery lata później syn Noah. Świat był w szoku, jak szybko Alessandra Ambrosio wróciła do formy sprzed ciąży. Na wybiegu pojawiła się zaledwie trzy miesiące po narodzinach córki.

Alessandra Ambrosio eksponuje perfekcyjną figurę. Czas się dla niej zatrzymał

W 2017 roku brazylijska modelka postanowiła zrezygnować ze współpracy z marką Victoria’s Secret i przejść na "emeryturę". Mocno ograniczyła swoją zawodową działalność, jedynie od czasu do czasu pojawiając się w kampaniach reklamowych znanych marek. Zdarza się także, że swoją obecnością uświetnia ważne modowe wydarzenia.

Alessandra Ambrosio nie przestaje jednak dostarczać informacji na temat swojego życia internautom. Jej profil na Instagramie bacznie śledzi ponad 11,8 mln osób. Niedawno modelka opublikowała w sieci fotografie, na których pozuje w bikini, eksponując swoją perfekcyjną sylwetkę. Czas zdaje się dla niej zatrzymać. 42-letnia dziś Alessandra Ambrosio nieprzerwanie zachwyca idealną figurą, płaskim brzuchem oraz długimi nogami.

Pod zdjęciami w mig zaroiło się od komentarzy. "Najpiękniejsza", "Jesteś moją inspiracją", "Seksowna i cudowna" - piszą fani gwiazdy.

