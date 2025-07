Ludzie mówią, że to "kawałek raju". Z Krakowa dojedziesz w godzinę

Brak pomysłu na weekend? Spieszymy z pomocą. Małopolska Prowansja, a raczej Prowansje, znajdziecie zaledwie godzinę od Krakowa. Lawenda właśnie teraz prezentuje się najpiękniej - roślina kwitnie od połowy czerwca do końca lipca, więc teraz jest najlepszy czas, by zobaczyć ją w pełnej krasie. W Polsce lawendowych gospodarstw nie brakuje, my dziś prezentujemy kilka propozycji, do których dotrzecie w dość krótkim czasie ze stolicy Małopolski. Nie ma na co czekać, jest już połowa lipca.

Lawenda w ostatnich latach stała się jedną z najpopularniejszych roślin ogrodowych w Polsce. Trudno się dziwić: nie tylko efektownie wygląda, ale jest też dość prosta w pielęgnacji. Słynie też z cennych dla zdrowia właściwości, bo działa relaksująco, poprawia jakość snu i działa kojąco na zmysły. Dlatego też wizyta na lawendowym polu z pewnością pomoże znaleźć wytchnienie od codzienności. Oto pięć miejsc idealnych na weekend za miastem.

Ogród Pełen Lawendy

Kierunek: Ostrów w gminie Proszowice. To tutaj działa Ogród Pełen Lawendy, który znajduje się ok. 40 kilometrów od Krakowa. To miejsce, w którym z pewnością poczujemy chociażby namiastkę Prowansji. Na miejscu można pospacerować między krzewami lawendy, jak i wziąć udział w warsztatach plecenia wianków. Oprócz tego możemy kupić sadzonki lawendy.

"Połowa sezonu już za nami, większość odmian lawendy w naszym Ogrodzie jest już w pełni rozkwitnięta. Odpowiadając na pytania wielu z was: jak ulewne deszcze wpłynęły na lawendę? Na szczęście alerty okazały się być fałszywym alarmem, w naszym Ogrodzie nie ma błota, a lawenda nie ucierpiała. Przypominamy że sezon trwa tylko do 20 lipca, jesteśmy otwarci codziennie od 10:00 do 21:00" - czytamy na profilu w mediach społecznościowych.

Ogród Pełen Lawendy jest chętnie odwiedzany przez turystów Marek Lasyk/REPORTER East News

Lawendowa Sosnówka

30 kilometrów od Krakowa znajduje się Lawendowa Sosnówka. Jak czytamy w opisie zamieszczonym na stronie Stowarzyszenia Plantatorów Lawendy, to "3-hektarowy kawałek raju w Słomnikach". To miejsce idealne nie tylko na spacery, ale również na pikniki czy eventy. Można stąd zabrać trochę lawendowego klimatu do domu - chętni mogą kupić świece sojowe, rękodzieło i oczywiście świeżą lawendę.

Lawendowe Zacisze

Tysiące krzewów lawendy, które cieszą oczy. Lawendowe Zacisze to oaza w miejscowości Fałkowice oddalonej o nieco ponad 30 kilometrów od Krakowa. Dotarcie do celu zajmuje niecałą godzinę. Oprócz spacerów, można spędzić tu czas na warsztatach. W ich trakcie można upiec ciastka lawendowe czy wyplatać lawendowe wrzeciona. Na miejscu znajduje się również "Pasieka u Marcina".

Słoneczna Lawenda

W miejscowości Lgota również można poczuć się jak w Prowansji. Nieopodal Wadowic powstała plantacja "Słoneczna Lawenda". To kolejne świetne miejsce na spacer, odpoczynek czy sesję zdjęciową. Lawendowe pole można odwiedzać przez cały tydzień w godz. 10-19.

Nowe pole lawendowe w Małopolsce. Oto "Słoneczna Lawenda" M.Lasyk/REPORTER East News

Lawenda na Nowym Świecie

Kolejną propozycją jest Lawenda na Nowym Świecie w miejscowości Witanowice. Dojazd z Krakowa zajmuje nieco ponad godzinę. Fioletowe pola i zapierające dech widoki? Brzmi jak przepis na udany weekend, czyż nie? Miejsce jest dostępne dla odwiedzających w sobotę od 14 do 19 i niedzielę w godzinach 12-19.

