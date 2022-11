Monika Richardson znana jest ze swojego aktywnego trybu życia. Dziennikarka uwielbia sport, motywując jednocześnie do działania inne kobiety. Podstawą jej codzienności jest dbanie o swoje zdrowie oraz figurę. 50-latka jest na świetnej drodze.

50-letnia Monika Richardson pokazała brzuch. Co za ciało!

Media społecznościowe dziennikarki z uwagą śledzi rzesza oddanych fanów. Monika Richardson zebrała na Instagramie ponad 38 tys. followersów, których codziennie motywuje do pracy. Niedawno podzieliła się z nimi postępami w swojej walce o wymarzoną figurę.

"Śpieszę donieść o postępach w diecie i ćwiczeniach: zostało mi do zrzucenia 1,5 kg i daję sobie na to czas do połowy listopada. A na zdjęciu mostki - może nie są idealne (Monika, wyprostuj ręce!), ale widać wyraźnie, że brzuszek mniejszy i jędrniejszy" - napisała.

Opublikowała również zdjęcie, na którym prezentuje swoje ciało. Bez dwóch zdań, wygląda fantastycznie!

Instagram Post Rozwiń

Internauci nie kryją zdziwienia. "Przemiana na piątkę"

Monika Richardson zastrzegła, iż zdjęcie jest jedynie "świadectwem pewnego etapu".

Wierzę, że będzie lepiej dodała.

W komentarzach posypały się słowa uznania.

Przemiana na piątkę.

Jak widzę jak Pani jest w dobrej formie, to motywacja rośnie.

Brawo...ja też po siłowni o 6 rano pisali internauci.

