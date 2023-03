Jennifer Lopez ćwiczy z samego rana. To wpływa doskonale na jej samopoczucie

Jennifer Lopez od lat zachwyca urodą i niesamowitą sylwetką. Nie jest też tajemnicą, że to, jak wygląda, zawdzięcza zdrowemu stylowi życia. Gwiazda codziennie ćwiczy nie tylko po to, by świetnie wyglądać na czerwonym dywanie, ale także po to, by dobrze się ze sobą czuć.

53-letnia aktorka rozmawiała niedawno z "UsWeekly" o tym, jak ruch pomaga jej zachować pozytywne nastawienie.

"Nie jest tajemnicą, że fitness jest bardzo ważną częścią mojego życia" - powiedziała Jennifer Lopez w rozmowie z "UsWeekly" - "Myślę, że istnieje pozytywna korelacja między ćwiczeniami a zdrowiem psychicznym".

I nie da się temu zaprzeczyć! Według MentalHealth.org badania potwierdzają, że ludzie, którzy regularnie ćwiczą, mają lepsze zdrowie psychiczne i samopoczucie emocjonalne oraz niższy wskaźnik chorób psychicznych.

Podejmowanie ćwiczeń wydaje się zmniejszać ryzyko rozwoju chorób psychicznych podaje MentalHealth.org.

Lopez wymieniła w rozmowie z dziennikarką także inne zalety regularnych ćwiczeń:

"Kiedy znajdziesz dobrą równowagę dzięki determinacji i skupieniu, w naturalny sposób dążysz wtedy do bycia najlepszą wersją siebie".

Lopez twierdziła, że ​rusza się "z samego rana" - czyli często przed 5 rano, kiedy jest jeszcze ciemno - bez względu na to, co ma zaplanowane na dany dzień.

"Staram się dokonywać dobrych wyborów i równoważyć swój czas" - dodała.

Sport w życiu Jennifer Lopez był obecny zawsze

Gdy Jennifer Lopez pojawiła się w show-biznesie, wszyscy zachwycali się jej latynoską urodą. Wiedziała także, że ciało jest jednym z jej narzędzi pracy, dlatego dbała o nie od samego początku, a jej wielką pasją szybko stał się taniec.

Zawsze się rozwijam i szukam rzeczy, które mnie ekscytują i motywują. wyjaśniła Jennifer Lopez

Prócz różnego rodzaju tańca, w tym także pole dance, czyli tańca na rurze, JLo trenowała kickboxing, trening obwodowy, bieganie.

To wszystko sprawia, że jej ciało wygląda niczym sylwetka 20-letniej modelki, a przecież gwiazda ma już 53-lata i jest mamą cudownych bliźniaków, z którymi była w ciąży w 2008 roku.

Dziś jest inspiracją dla wielu kobiet na całym świecie i zaraża je pasją do sportu.

