Fani z radością obserwują więc, jak ich idolka wraca do dobrej formy i zdaje się zapominać o kryzysach w życiu prywatnym. Ostatnie wydarzenia są dowodem na to, że zaczęła nowy rozdział w życiu.

Wieloletnie, liczne zdrady McDermotta oraz jego problemy z alkoholem i ciągnące się latami kryzysy doprowadziły finalnie do rozpadu małżeństwa, a Tori długo nie mogła dojść do siebie. Wiele wskazuje jednak na to, że przeszłość ma już za sobą - były mąż pojawił się w kinie z wielkim bukietem kwiatów, a aktorka ochoczo robiła sobie z nim wspólne zdjęcia. Kryzys zażegnany?

- "25 lat później on nadal pada na kolana dla mnie. A najlepsze jest to, że wciąż potrafię go rozśmieszyć. Oto jedyne małżeństwo zapisane w gwiazdach, oglądane na ekranie i to, które wciąż trwa. Wszystkiego najlepszego z okazji 25. rocznicy ślubu" - napisała Tori pod zdjęciami, a fani zasypali aktorów gratulacjami.