W ubiegłym roku Adrianna Kaczmarek, dokonała historycznego osiągnięcia. Jako pierwsza Polka wystąpiła w prestiżowych zawodach Mr. Olympia.

- Po latach ciężkiej pracy okazuje się że marzenia, na które pracowałam, obracają się w rzeczywistość. Mr. Olympia to marzenie wszystkich zawodników i zawodniczek, którzy rozpoczęli przygodę z tym sportem. Zakwalifikowanie się na tę imprezę naprawdę nie jest łatwym zadaniem. Kiedyś było to czymś nie do wyobrażenia, poza granicami moich możliwości - mówi Ada.

Ada w swoim debiucie na Mr. Olympia dumnie reprezentowała nasz kraj i choć nie udało się wywalczyć miejsca na podium, to pozostawiła po sobie bardzo dobre wrażenie. Ambasadorka Olimp Sport Nutrition ze Stanów Zjednoczonych wróciła jeszcze bardziej zmotywowana.

- Przede mną wciąż dużo pracy. Muszę poprawiać detale, szczegóły w sylwetce. Prezencja sceniczna też nie jest nigdy wystarczająco dobra. Pomimo, że wygrałam zawody w Polsce, a w Europie zajmuję czołowe lokaty, to do topowych zawodniczek bikini z USA trochę mi jeszcze brakuje- nie ukrywa Kaczmarek.

Dla Ady finał zawodów Mr. Olympia byłby spełnieniem marzeń. Zawodniczka zna jednak swoje miejsce w szeregu, jest cierpliwa i konsekwentnie pracuje nad ciągłym progresem.

- W tym roku będę zadowolona, jeśli uda mi się poprawić formę i miejsce względem roku ubiegłego. Chcę się poprawiać krok po kroku. Oczywiście będę walczyła o jak najwyższą lokatę, ale scena wszystko zweryfikuje. W ubiegłym roku byłam w połowie stawki, w okolicy 20 miejsca, dlatego w tym roku celuję wyżej - zapowiada Ada, która do nadchodzących zawodów przygotowywała się od blisko siedmiu tygodni.

- Przygotowania rozpoczęłam po ostatnim zwycięstwie na zawodach w Polsce. Teraz głównym celem startowym w ciągu roku jest właśnie Mr Olympia i cały czas moja sylwetka jest kształtowana właśnie pod tym kątem. Wszystko zależy od początkowej formy oraz reakcji organizmu na zmiany w treningu i w diecie. Razem z trenerem idziemy swoim schematem, który przynosi pozytywne rezultaty. Nie wprowadzamy mocnych modyfikacji, skupiamy się na ciężkiej pracy. Cieszę się że zdrowie mi dopisuje, przez co wszystko idzie tak, jak sobie zaplanowałam. Oby tak dalej - przyznaje.

Instagram Post

Instagram Post

Przed startem w prestiżowych zawodach w USA, Ada podkreśla, jak niezwykle istotną rolę w przygotowaniach odgrywa rodzina.

- Ich zrozumienie i wsparcie stanowi prawdziwą pomoc. Moi bliscy akceptują i szanują to, w jaki sposób pracuję. To moja droga, którą wybrałam w pełni świadomie. Nie wyobrażam sobie, abym mogła funkcjonować w inny sposób - podkreśla.

Mr. Olympia - już w ten weekend!

Mr. Olympia to najważniejsze wydarzenie dla profesjonalnych zawodników kulturystyki. Zawody organizowane przez największą federację sportów sylwetkowych - International Federation of Body Builders (IFBB), odbywają się nieprzerwanie od 18 września 1965 roku! Zawodnicy PRO z całego świata rywalizują ze sobą o tytuł najlepszej sylwetki w różnych kategoriach. Do laureatów Mr. Olympia można zaliczyć prawdziwe legendy kulturystyki jak np. Arnolda Schwarzeneggera, Lee Haneya, Doriana Yatesa czy Ronnie Colemana.

57. edycja zawodów Mr. Olympia zaplanowano na 7-10 października 2021 roku. Ada Kaczmarek oraz dziesiątki innych profesjonalnych zawodników i zawodniczek z całego świata ponownie zmierzą się w Orange County Convention Center (Orland USA) o prestiżowy tytuł.

Instagram Post

Instagram Post

