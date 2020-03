Agata Kulesza wróży wielką karierę młodemu aktorowi

Nadchodzi czas Macieja Musiałowskiego. Utalentowany aktor zagrał główną rolę w filmie Jana Komasy „Sala samobójców. Hejter”, można go też oglądać w serialu TVN „Kod genetyczny”, a na premierę czeka już kolejny film z jego udziałem: „Polot”.

Zdjęcie Agata Kulesza zagrała w filmie Jana Komasy pt. "Hejter" /Artur Zawadzki /Reporter

Partnerująca Musiałowskiemu w filmie Komasy Agata Kulesza jest przekonana, że młodego aktora czeka świetlana przyszłość.

- Jestem zachwycona Maćkiem Musiałowskim. Jest niezwykle utalentowany. Śpiewa, tańczy, umie grać i na dodatek cieszy się tym, że ma talent. I to jest wspaniałe. Myślę, że przed nim wiele wspaniałych ról - mówi Agata Kulesza.



Jednocześnie podkreśla wpływ Jana Komasy na dalszy rozwój kariery młodych aktorów występujących w jego filmach.



- Janek ma dobrą rękę do młodych ludzi. Wie, jak ich wybrać, wie, jak ich obsadzić, wie, jak ich poprowadzić w filmie. I to widać - chwali aktorka.

Agata Kulesza w filmie "Sala samobójców. Hejter" wciela się w rolę Beaty Santorskiej, właścicielki agencji marketingowej, która specjalizuje się w niszczeniu wizerunku celebrytów i polityków. To jedyna postać łącząca obydwie części "Sali samobójców", bo Santorska to matka Dominika z pierwszej części filmu.