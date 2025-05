Czy od prezentów ślubnych należy zapłacić podatek? Nie zgłosisz i dostaniesz karę

Ślub to najważniejsze wydarzenie w życiu pełne radości, wzruszeń, ale też prezentów. Dawniej młodzi otrzymywali m.in. nowy sprzęt elektryczny do domu, pościele. Teraz jednak o wiele częściej wręczane są im koperty z pokaźną zawartością. Czy prezenty ślubne trzeba zgłosić do urzędu skarbowego? Wyjaśniamy, czy trzeba zapłacić od niego podatek do darowizn.