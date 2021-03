Agata Rubik olśniewa urodą nie od dziś. Żona muzyka zachwyca także figurą, która nie zmieniła się nawet po dwóch porodach. Jednak influencerka zdradziła, ile w swoim życiu ważyła najmniej i pokazała przy okazji stare zdjęcie, które zaskoczyło fanów.

Zdjęcie Agata Rubik zawsze była drobnej budowy ciała / Engelbrecht /AKPA

Agata Rubik zaczynała swoją karierę jako modelka i trudno się temu dziwić, skoro miała ku temu idealne predyspozycje. Show-biznes jednak lepiej poznał ją dopiero jako żonę Piotra Rubika.

Blond piękność zyskała sympatię fanów, swoim spokojem, dystansem do siebie samej i poczuciem humoru.



Dziś w mediach społecznościowych obserwuje ją ponad 82 tysiące internautów, z którymi chętnie rozmawia.



Ostatnio podczas sesji "Pytań i odpowiedzi", którą zorganizowała na swoim profilu, fani mogli pytać Agatę Rubik o różne rzeczy dotyczące jej samej.



Jednym z pytań dotyczyło wagi byłej modelki - "Jaka była Twoja najniższa waga Agatko?".



Aby odpowiedzieć na to pytanie, żona Piotra Rubika opublikowała zdjęcie z przeszłości i wyjawiła ile na nim ważyła. Okazało się, że 51 kilogramów.



Przy wzroście 175 cm, 51 kilogramów we wskaźniku BMI traktowane jest jako "wychudzenie" i nie jest to korzystny stan dla ludzkiego organizmu.



Teraz Agata waży nieco więcej, ale wciąż zachwyca szczupłą sylwetką. Na szczęście już bez zagrożenia dla swojego zdrowia, jak miało to miejsce wcześniej.

Zdjęcie Agata Rubik podzieliła się starym zdjęciem na Instastories / Instagram / Instagram

