Częstą przyczyną nieprzyjemnego zapachu ręczników jest używanie zbyt dużej ilości detergentów . Wraz z każdym kolejnym praniem osadzają się one na włóknach i trudniej je wypłukać. W efekcie tkanina staje się nie tylko sztywna i szorstka, ale też zaczyna mieć nieprzyjemny zapach, któremu daleko do świeżości. Kolejnym błędem jest nieodpowiednie suszenie ręczników po ich użyciu czy wrzucanie wilgotnych ręczników do kosza na pranie. W efekcie w tkaninę stopniowo coraz bardziej wnika nieprzyjemny zapach stęchlizny. Efekty prania nikną też, jeśli nie wyjmujemy ich z pralki od razu.

W przypadku ręczników, które po kolejnych praniach wciąż nieładnie pachną, konieczne jest ich odświeżenie, by pozbyć się resztek detergentów oraz bakterii odpowiedzialnych za zapach. W tym celu do bębna pralki należy wlać szklankę octu , który odświeża kolory, usuwa uporczywe plamy, a przede wszystkim działa antybakteryjnie. Skutecznie neutralizuje więc nieprzyjemne zapachy.

Podczas kolejnego prania ręczników efekt wzmocnimy poprzez dodanie do dozownika na proszek sody oczyszczonej (pół szklanki). Działa ona odkażająco, a przede wszystkim pochłania zapachy i rewelacyjnie odświeża tkaniny. Dla spotęgowania efektu do prania można jeszcze dodać kilka kropel ulubionego olejku eterycznego.

Ręczniki najbardziej niszczą popularne błędy w trakcie prania - nieodpowiednia temperatura, za duża ilość detergentów oraz zbyt intensywne wirowanie. Najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń producenta danej tkaniny i dokładne czytanie metek z instrukcją. Warto pamiętać o praniu nowych ręczników - dzięki temu pozbędziemy się zanieczyszczeń, które osadzają się na tkaninie w procesie produkcji, a także zwiększymy ich chłonność. Ręczniki najlepiej też prać osobno w temperaturze 40-60 stopni - ważne, by nie przeładowywać bębna pralki, co gniecie ręczniki i pozbawia ich puszystości. Kluczowe jest też odpowiednia siła wirowania - optymalna to 800-1200. Od czasu do czasu warto też używać domowych specyfików do prania - octu, sody oczyszczonej, a także gliceryny.