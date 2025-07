Co przyniesie niedziela, 20 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Barana

Karta 6 Mieczy

W życiu osobistym możliwe będzie nowe otwarcie. Serce nie jest jeszcze gotowe na przyjęcie miłości, ale już oczyszcza się ze złych emocji, łagodzi rany oraz przykre wspomnienia. Napotkasz teraz życzliwe osoby, które pomogą ci stanąć na nogi, ale nie zechcą się emocjonalnie zbliżyć. Doceń ich uczciwość. W finansach możesz zająć się czymś doraźnie, przeprowadzić się.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Byka

Karta 10 Mieczy

W życiu prywatnym trzeba pogodzić się z faktem, że coś nie wyszło. To przykre, ale naturalne. Absolutnie każdy z nas odniósł jakąś porażkę, był odrzucony. Czy znasz definicję sukcesu? Chodzi o to, by wstać o jeden raz więcej, niż się przewróciło. Nie stawiaj sobie celów niemożliwych. W finansach nie daj się wciągnąć w projekt bez przyszłości, nie top w nim pieniędzy.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Bliźniąt

Karta 9 Mieczy

W kwestiach prywatnych lepiej się teraz nie wychylać. Ktoś bliski ma problemy, ale one nie mogą wpływać na twoje życie. Wysłuchaj, podsuń jakąś myśl, ale nie nadstawiaj za nikogo karku i nie stawiaj się na każde jego wezwanie. Wystrzegaj się też ludzi, którym nieobcy jest emocjonalny szantaż. W finansach trzeba się przyczaić, przeczekać trudniejszy moment.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Raka

Karta Wisielec

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z ludźmi, którzy zechcą coś na tobie wymusić. Będą prosili i grozili. Odwołają się do twojego sumienia, zarzucą lenistwo lub obojętność. Nie bierz udziału w tych gierkach. Daj otoczeniu prawo do myślenia, co chce, a sobie - do gwizdania na to i zajęcia się własnymi sprawami. W finansach pewne decyzje nadejdą z opóźnieniem.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Lwa

Karta Giermek Mieczy

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z osobą inteligentną, bystrą, błyskotliwą, ale też zmienną w nastrojach. Ten ktoś nie angażuje się zbyt łatwo i nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać. Może grać na dwa fronty, mówić tylko to, co chcesz usłyszeć. W finansach strzeż pilnie wrażliwych danych, nie plotkuj, nie dawaj się ciągnąć za język.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Panny

Karta 7 Buław

W relacjach osobistych możesz zderzyć się z niezrozumieniem. Otoczenie ma dla Ciebie ciepłe uczucia, ale nie pochwala niektórych decyzji, nie darzy zaufaniem ludzi, których cenisz. Minie dobra chwila, nim to nastawienie się zmieni, a Ty nie możesz biernie na to czekać. W finansach walcz o swoje, nie pozwól sobie czegoś odebrać, zadbaj o własne dobre imię.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wagi

Karta Słońce

W kontaktach prywatnych może towarzyszyć Tobie radość, czyjś ciepły uśmiech. Pojawi się zapewne propozycja, by spędzić razem czas na świeżym powietrzu, cieszyć się bliskością z dala od trosk o jutro. Zresztą niewykluczone, że nadejdą bardzo dobre wieści na temat kochanej osoby. W finansach możesz osiągnąć sukces dzięki optymizmowi oraz... poczuciu humoru.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Skorpiona

Karta Kapłanka

W relacjach ktoś może oczekiwać od Ciebie poświęcenia. Czy ludzie traktują Cię jak powiernika? Kochają Twoją cierpliwość, wyrozumiałość, dyskrecję? To piękne cechy i takie rzadkie w dzisiejszych czasach. Dbaj, by to cenne źródło nie wyschło. Znajdź komuś, komu Ty możesz się zwierzyć. W finansach możesz odnaleźć się w pielęgniarstwie, asyście chorym, starszym.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Strzelca

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą życzliwą, lubiącą "matkować". Ten ktoś może być bardzo nowoczesny, ale poglądy na rodzinę ma raczej tradycyjne. Uznaje, że ciału jest najbliższa koszula i dba przede wszystkim o swoich krewnych. Czy zaliczysz się do tego grona? W finansach możesz mieć rozmowę z kobietą na stanowisku, o włosach blond.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Koziorożca

Karta Królowa Denarów

W relacjach osobistych możesz mieć do czynienia z kobietą, która zajmuje w rodzinie poczesne miejsce. Na pozór pełni służebną rolę wobec krewnych. Jest cierpliwa, ustępliwa, dba o potrzeby swoich kochanych. Tak naprawdę jednak nic nie może się bez niej obejść. Warto z nią dobrze żyć! W finansach możesz odbyć ważną naradę z kobietą na stanowisku.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Wodnika

Karta 4 Buław

W życiu prywatnym możliwe będą przygotowania do jakiegoś święta. Możesz otrzymać zaproszenie na radosną uroczystość i lepiej się od niej nie wymawiaj. Otoczenie bardzo liczy na twoją obecność, a budowanie poczucia wspólnoty jest ważne. Zarezerwuj miejsce w kalendarzu. W finansach konieczna może okazać się zrzutka na prezent lub dostaniesz coś do domu.

Horoskop tarotowy na niedzielę dla Ryb

Karta 6 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś liczy na twoją łaskę, odwołuje się do sumienia, poczucia sprawiedliwości. Podobno najpiękniejszym wyrazem miłości jest właśnie przebaczenie. Miej litość dla cudzych błędów i współczucie dla jego zmieszania. Nie musisz godzić się za wszystko, ale też nie każ za drobnostkę. W finansach warto przemyśleć wolontariat, skorzystać z darmowej pomocy.

