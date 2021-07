Agata Sieramska i Arkadiusz Milik nie potwierdzili oficjalnie swojego związku, ale wszystko wskazuje na to, że ich miłość kwitnie w najlepsze. Milik zapomniał już o swojej wieloletniej partnerce, Jessice Ziółek, a Sieramska o zakończonym dość niespodziewanie związku z raperem W.E.N.A.

Od kilku dni na Instagramach zakochanych regularnie pojawiają się fotki z egzotycznych wakacji. "Agatycze" pozuje na nich w skąpych strojach kąpielowych, prezentując perfekcyjną wręcz sylwetkę. Choć modelka zawsze była szczupła i nie stroniła od aktywności fizycznej, to trudno nie zauważyć, że w ostatnim czasie jej figura przeszła sporą metamorfozę. Agata prowadzi w sieci grupę "Tyczki", która zrzesza już grubo ponad osiem tysięcy członkiń! Dziewczyny łączą się ze swoją trenerką na treningach live i ciężko pracują nad "formą bikini". Sama "Agatycze" jest dla nich najlepszą motywacją.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Agata Sieramska nie rezygnuje z treningów również na urlopie! Rankiem korzysta z bieżni, a w jej bagażu znalazło się także miejsce na gumy oporowe do ćwiczeń. Modelka jest już wręcz uzależniona od aktywności fizycznej, nie inaczej zresztą jak jak partner.



Choć kontuzja wykluczyła Arka Milika z rozgrywek EURO 2020, sportowiec robi wszystko, by utrzymać formę. Piłkarz pochwalił się już fotkami z treningów na świeżym powietrzu, a na najnowszym zdjęciu prezentuje idealnie wyćwiczoną i opaloną sylwetkę. Aktywny urlop służy również jemu!

Instagram Post

Instagram Post

Dziewczyna Milika pokazała perfekcyjną sylwetkę. Fanki nie mogą uwierzyć!

Agata Sieramska nawet na urlopie pamięta o swoich podopiecznych i motywuje je zdjęciami swojej sylwetki. Na najnowszym pozuje ubrana w skąpy strój sportowy i buty treningowe, prezentując mocno wyrzeźbiony brzuch. Pod zdjęciem znalazło się również kilka zdań, skierowanych do "Tyczek":



- Hej tyczki przyznać się, obijacie się czy jednak nadal ćwiczycie? W tym tygodniu możecie się spodziewać wyników Naszego wyzwania. Wasze metamorfozy są niesamowite, nie mogę się doczekać, żeby pokazać je światu





Instagram Post

Fanki momentalnie zareagowały na fotkę i zasypały polską WAG komplementami. Co ciekawe, na profilu Agaty pojawił się także komentarz od samej Mai Bohosiewicz:

- AAAAAAAA ZACZYNAM Z TYCZKAMI - napisała, znana z zamiłowania do ćwiczeń aktorka.



Was również zmotywowała perfekcyjna sylwetka "Agatycze"? Planujecie dołączyć do jej ekipy?

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

