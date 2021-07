Agnieszka Dygant na wakacjach. Nie wyjechała za granicę!

Gwiazdy

Agnieszka Dygant postanowiła dołączyć do grona wczasowiczów. Znana aktorka, w przeciwieństwie do większości gwiazd, które wyjechały do ciepłych krajów, swoje wakacje postanowiła spędzić nad Bałtykiem. W sieci opublikowała zdjęcia z wyjazdu. Spójrzcie tylko!

Zdjęcie Agnieszka Dygant wypoczywa w tym roku nad Bałtykiem / Artur Zawadzki / Reporter