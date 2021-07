Antek Królikowski i Joanna Opozda biorą ślub!

Rebel Wilson w stroju cheerleaderki. Ale szczupła! Joanna Opozda i Antek Królikowski to para, która ma za sobą rozstanie i powrót do siebie. Wiele osób było szczerze zdziwionych ich związkiem, a co dopiero tym, że jednak nagle postanowili się rozstać.

Para jednak nie przestaje zaskakiwać, bo po niedawnym powrocie do siebie, najwidoczniej postanowili stanąć na ślubnym kobiercu!



2 lipca odbyła się impreza urodzinowa Joanny Opozdy, ale mówi się, że przez to, że spędziła tę wyjątkową noc w towarzystwie samych koleżanek, był to również wieczór panieński!



Na zdjęciach i na nagraniach widać ozdoby z napisem "Bride to be". Wszystko jednak jest owiane tajemnicą, lecz magazynowi "Party" udało się ustalić szczegóły zbliżającej się uroczystości.



Szczegóły ślubu Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy

Asia Opozda i Antek Królikowski sakramentalne "tak" powiedzą sobie już w sierpniu. Znane także jest miejsce - uroczystość ma odbyć się w kościele świętego Wojciecha na warszawskiej Woli.



Wesele będzie tylko dla najbliższej rodziny i przyjaciół, pośród których oczywiście nie zabraknie polskich gwiazd. Dokładne miejsce zabawy nie jest znane, ale według informatorów "Party" będzie ono oddalone od miasta, by zapewnić parze młodej spokój i intymność, z dala od nieproszonych gości.



Fani tej pary czekają na potwierdzenie tych rewelacji przez samych zainteresowanych, albo przynajmniej zdjęcia już po fakcie!

