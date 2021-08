"To PIĘKNY i MAGICZNY czas, niech nie zostanie już niczym zakłócony- dzisiaj muszę chronić to co mam najcenniejsze - moje dzieci. Chcę również wyznaczyć granice, które nigdy nie powinny zostać przekroczone" - dodała Agnieszka Hyży i podziękowała także tym, którzy wiedzieli od początku.