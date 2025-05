Lopud to jedna z wysp Archipelagu Elafickiego, położona zaledwie 14 kilometrów od Dubrownika, pomiędzy wyspami Koločep i Šipan. Choć mierzy zaledwie 4,5 kilometra długości, jej linia brzegowa rozciąga się na niemal 15 kilometrów i skrywa wiele tajemniczych grot oraz jaskiń. Zamieszkuje ją około 220 osób, a najwyższym wzniesieniem jest Polacica (216 m n.p.m.). Jej jedyną miejscowością jest Lopud, miasteczko malowniczo położone w zatoce o tej samej nazwie.

Znajdziemy tam także krótki, ale malowniczy szlak turystyczny o długości 1,7 km, który pozwala dotrzeć do bardziej ukrytych części wyspy.

Lopud przyciąga nie tylko pięknymi krajobrazami, ale również zabytkami. Do najważniejszych należą klasztory franciszkanów i dominikanów z XV wieku oraz wrak statku z XVII wieku. Choć to główne punkty na mapie historycznych atrakcji, wyspa oferuje ich znacznie więcej. To świetne miejsce dla osób, które oprócz wypoczynku na plaży, chcą sobie również coś zwiedzić.