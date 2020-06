Agnieszka Kaczorowska-Pela ma problemy w małżeństwie?

Agnieszka Kaczorowska-Pela uwielbia chwalić się swoim idealnym życiem w mediach społecznościowych. Teraz postanowiła powiedzieć kilka słów prawdy.

Zdjęcie Agnieszka Kaczorowska-Pela jest aktywna w mediach społecznościowych /TRICOLORS/EAST NEWS /East News

Kaczorowska-Pela od dziecka trenuje taniec towarzyski. Rozpoznawalność zdobyła natomiast dzięki roli Bożenki w telenoweli "Klan". W tę postać wciela się zresztą do dziś.

Pani Agnieszka brała też udział w kilku edycjach programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". W parze z Krzysztofem Wieszczkiem sięgnęła po pierwsze miejsce i Kryształową Kulę.

Prywatnie tancerka jest od września 2018 roku żoną Macieja Peli. Para w lipcu 2019 roku doczekała się córki Emilki.

Odkąd Kaczorowska-Pela zaszła w ciąże, regularnie pokazuje na swoim instagramowym profilu migawki z życia codziennego. Wielu obserwatorów zarzucało jej, że idealizuje rzeczywistość, a kreowany przez nią świat jest cukierkowy.

Być może pani Agnieszka postanowiła nieco zmienić strategię, bo ostatnio zdecydowała się na szczery wpis, w którym przyznała, że... kłóci się z mężem!

- My też czasem się kłócimy, złościmy i sprzeczamy. Lecz na zabój się kochamy i szybko wybaczamy! U nas nie ma cichych dni. Czasem kilka godzin... Oboje wiemy, że jedno za drugim skoczyłyby w ogień i że wszystko co robimy jest tylko z intencją miłości w stosunku do drugiej osoby. ...i wiecie co? Bez sprzeczek byłoby nudno (pis. oryg.) - napisała.

Oczywiście, natychmiast pojawiły się zarzuty, że Kaczorowska-Pela gra po publiczkę.

"Idealna żona, idealny mąż, idealne dziecko, idealny dom. Jakież to instagramowe" czy "Wszystko w swoim czasie..." - mogliśmy przeczytać w komentarzach.

A wy co myślicie o wpisach pani Agnieszki? Obserwujecie ją na instagramie?