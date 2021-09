Agnieszka Kaczorowska-Pela świętuje rocznicę ślubu w Chorwacji

Agnieszka Kaczorowska-Pela wspomina ślub w rocznicę

Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela poznali się w pracy. Aktorka szukała tancerza do swojej szkoły tańca, Maciej stawił się na rozmowie kwalifikacyjnej. Dostał pracę, jednak na to, by zdobyć serce Agnieszki, musiał poczekać kilka miesięcy. Gdy już się to stało, szczęśliwi i zakochani szybko ogłosili swoje zaręczyny, a potem datę ślubu. By ten dzień wyglądał tak, jak sobie wymarzyli, zakochani na ceremonię wybrali piękną Toskanię. Zaprosili tylko najbliższe osoby. Dziś Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela świętują rocznicę ślubu.

Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela na wyjazd z okazji rocznicy ślubu zabrali córeczki

W lipcu 2019 roku, na świat przyszła pierwsza córka Agnieszki Kaczorowskiej-Pela i Macieja Peli. Macierzyństwo dawało aktorce znanej z "Klanu" mnóstwo satysfakcji, dlatego szybko zaczęła wspominać o tym, że razem z mężem myślą o kolejnym dziecku. Plan udało się im zrealizować.

O tym, że Agnieszka Kaczorowska-Pela jest w kolejnej ciąży, internauci dowiedzieli się w połowie stycznia tego roku dzięki żartobliwemu postowi na Instagramie. "Rosnę, a w zasadzie rośniemy! I tak będzie przez najbliższe kilka miesięcy" - napisała aktorka pod zdjęciem, na którym trzyma dłoń na zaokrąglonym brzuchu. Druga córeczka pary Gabrysia urodziła się pod koniec lipca tego roku i choć jest jeszcze noworodkiem, rodzice zdecydowali się teraz ją zabrać w podróż samochodem zagranicę by uczcić rocznicę ślubu.

Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela świętują rocznicę ślubu

Agnieszka Kaczorowska-Pela i Maciej Pela 7 września obchodzą trzecią rocznicę ślubu i postanowili spędzić ten czas w równie pięknej scenerii jak ta, w której w 2018 roku stanęli przed ołtarzem. Wybrali Lošinj, jedną z chorwackich wysp, która o tej porze roku zapewnia spokój i relaks. Aktorka powiadomiła o podróży w najnowszym poście na Instagramie.

"Ależ dobrze i pięknie nam się zaczął ten tydzień! W pogoni za latem, na naszą rocznicową podróż, wybraliśmy z Maćkiem Chorwację. Dopiero przyjechaliśmy, a już rozważamy czy nie zostać dłużej..." - rozmarzyła się Agnieszka Kaczorowska-Pela.

Zdjęcie Agnieszka Kaczorowska w 2018 roku wyszła za mąż za Macieja Pelę, a rok później urodziła pierwsze dziecko - Emilkę. Teraz para świętuje rocznicę ślubu / Kurnikowski / AKPA

Agnieszka Kaczorowska-Pela: Rocznica ślubu w towarzystwie pociech

W tym samym poście Agnieszka Kaczorowska-Pela opowiedziała innym młodym mamom, jak minęła im droga z dwójką małych dzieci. "Pytacie w wiadomościach o to, jak dziewczyny zniosły podróż... Emilka to urodzona podróżniczka! Kocha, jak dużo się dzieje, uwielbia jazdę autem, całą podróż była szczęśliwa, bo jechała nad morze..." - wyznała gwiazda.

Gorzej jazdę zniosła młodsza pociecha. "Gabi, choć ogólnie wydaje mi się póki co dużo spokojniejsza, to w aucie nie jest jej tak przyjemnie, jak na rękach czy w domowym łóżeczku, więc mieliśmy kilka trudnych momentów... natomiast już na miejscu obie czują się wspaniale!" - zapewniała Agnieszka Kaczorowska-Pela.

Swoje wrażenia z podróży zorganizowanej z okazji rocznicy ślubu opisał też mąż Agnieszki Kaczorowskiej-Peli, Maciej Pela: "Wakacje z dwójką? Yassss! Mimo długiej drogi, kilku łez zmęczenia u dziewczyn i nieprzespanej nocy, to już czuję, że ładuję baterie! Chorwacja po raz pierwszy, lecz na pewno nie ostatni!" - zapewniał choreograf. W swoim poście zdradził coś jeszcze. "A z taką teammate, jak Agnieszka to mogę jechać furą nawet do Lizbony" - napisał.

Zdjęcie Agnieszka Kaczorowska-Pela z mężem / Paweł Wrzecion / MWMedia

***

