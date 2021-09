Słodki pies na balkonie to uroczy biszkoptowy golden retriver, który został przyłapany na zdjęciu w zabawnej pozycji - opiera się łapami o barierkę balkonu. Miejsce, w którym można podziwiać słodkiego psa na balkonie zostało odnotowane na mapach Google i robi prawdziwą furorę wśród internautów, którzy nie szczędzą pozytywnych komentarzy w recenzji tej nietypowej atrakcji turystycznej. "Słodki pies na balkonie" ma niemal wyłącznie pięciogwiazdkowe oceny, najwyższe z możliwych. Gorzej oceniane od niego są takie atrakcje na świecie jak Taj Mahal, Statua Wolności czy Luwr.

Ocena wydaje się w pełni zasłużona - psu rzeczywiście nie można odmówić słodyczy!





Gdzie jest słodki pies na balkonie?

Słodki pies na balkonie jest "atrakcją", którą możemy podziwiać w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz, na rogu ulic Politechnicznej i Bohaterów Getta Warszawskiego. Jego popularność wskazuje, że niebawem śmiało może zdetronizować tak popularne miejsca i zabytki Gdańska jak Fontanna Neptuna, Długi Targ i ulica Długa, Wyspa Spichrzów, Wielka Zbrojownia czy słynny Żuraw.



Wydaje się, że kariera słodkiego psa na balkonie dopiero się rozkręca - golden retriver ma już 750 recenzji, ale ta liczba wiralowo rośnie.



Słodki pies na balkonie: "Najlepsza atrakcja w Gdańsku"

Co piszą o słodkim psie komentatorzy? Przede wszystkim podkreślają oczywiście... jego słodycz!



Pies ten jest wprost niesamowity. Napełnia moje ciało ciepłem, czuję się bezpiecznie kiedy go widzę. Balkon tworzy swego rodzaju fortecę tego psa, który uwięziony jest niczym czarodziej, ale taki dobry. Słodziak

- opisuje barwnie Natalia.



Inny użytkownik zaznacza z kolei, że ocenia go maksymalnie, chociaż "dałby więcej, ale się nie da". Nie jest jedyny - komentarz "5/5" pojawia się często. Internauci zapraszają też do Gdańska i do odwiedzin tej wyjątkowej "atrakcji", a niektórzy także czekają na... wpisanie jej na listę UNESCO:



Nie zawiodłam się, warto pojechać specjalnie do Gdańska, aby tę atrakcję zobaczyć!

Z niecierpliwością oczekuję wpisania tej atrakcji turystycznej na światową listę UNESCO. Ponadto uważam, iż tablica pamiątkowa jest tylko kwestią czasu i formalności. Serdecznie polecam. Warto zwiedzać takie miejsca.

Zdarzyła się też opinia od kogoś, kto ocenił słodkiego psa na balkonie na jedną gwiazdkę. Napisał:

Pies warczał i się go bałem bardzo.



Użytkownik jest jednak odosobniony w takiej historii.

Dlaczego "Słodki pies na balkonie" jest na mapach Google?

Słodki pies na balkonie to bardzo sympatyczny i udany żart, który mógł pojawić się na mapach Google dzięki funkcji dodawania "brakujących miejsc", do której dostęp ma każdy zalogowany użytkownik Google. Jeśli nikt nie zgłosi nieprawidłowości, mamy gwarancję, że miejsce będzie wyświetlało się na mapach.



Gdański słodki pies na balkonie nie jest jedynym przykładem. W Warszawie do niedawna można było "zwiedzać" Schodki nad Wisłą im. Michała "Maty" Matczaka, nazwane tak na cześć popularnego rapera, który ma w swoim repertuarze piosenkę o tym miejscu - "Schodki". Chociaż warszawskich schodków im. Matczaka już nie ma, otrzymały ponad 3 tysiące pozytywnych recenzji.



