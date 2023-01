Agnieszka Kaczorowską jest znaną polską aktorką oraz tancerką. Szeroką rozpoznawalność przyniosła jej rola w serialu "Klan" oraz udział w "Tańcu z Gwiazdami". Prywatnie gwiazda jest szczęśliwą mamą dwóch córek. Pierwsza z nich przyszła na świat przed czteroma laty i to właśnie rok 2019 miał być przełomowym momentem w życiu młodej mamy. Narodziny córki oraz zmiana sylwetki spowodowana ciążą miały sprawić, że gwiazda zapragnęła zmienić coś w swoim wyglądzie.

W ostatnim czasie uwadze internautów nie umknął fakt, iż tancerka przeszła niemałą metamorfozę. Agnieszka Kaczorowska zrzuciła bowiem aż 10 kilogramów, a sekretem swojej utraty wagi postanowiła podzielić się z internautami. Walka o wymarzoną figurę, jak przyznaje tancerka, "czasem bardzo bolała".

Agnieszka Kaczorowska o wymarzonej sylwetce. Zdradziła sekret metamorfozy

"Jak Ty tak schudłaś?". To pytanie ma być najczęstszym, jakie kierują do Agnieszki Kaczorowskiej jej fani. Nic w tym dziwnego. Na przestrzeni ostatnich miesięcy gwiazda mocno się zmieniła. Jak przyznaje "zajrzała do swojej głowy i serca i mocno popracowała nad tym, co wymagało uwagi".

"Nic się nie zadziało za pstryknięciem palca. Nie będę Wam mydlić oczu, nie było łatwo, czasem bardzo bolało... Jednak było WARTO, ponieważ odzyskałam wolność" - przyznaje w internetowym wpisie Agnieszka Kaczorowska. Przełomowym momentem w jej walce o wymarzoną sylwetkę miał być udział w szkoleniu rozwojowym, które "rozpoczęło proces ogromnej przemiany".

"To właśnie nasze ciało niesie nas przez to życie. Warto o nie zadbać. Niekoniecznie podążając za modą czy oczekiwaniami z zewnątrz. W zgodzie ze sobą. Gdy działamy podążając za swoimi prawdziwymi potrzebami, to ciało nam dziękuje zdrowiem, sprawnością i wyglądem" - przyznała tancerka w innym wpisie.

Pod najnowszym postem Agnieszki Kaczorowskiej wręcz zaroiło się od komentarzy zachwyconych internautów. "Cieszę się że jesteś szczęśliwa. Uśmiechaj się i zarażaj dalej", "Schudłaś i wyglądasz obłędnie", "Wyglądasz pięknie i olśniewająco" - piszą fani gwiazdy.

