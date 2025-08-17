Suszenie grzybów krok po kroku. Sprawdź, co może zepsuć twoje zbiory

Suszenie to jeden z najlepszych sposobów na przechowywanie grzybów na zimę. Dzięki niemu zachowują smak, aromat i wartości odżywcze, a w kuchni można je wykorzystać do wielu potraw. Sprawdź, kiedy i jak suszyć grzyby oraz która metoda - naturalna czy mechaniczna - jest najlepsza.

Jak suszyć grzyby latem i jesienią? Jest kilka sposobów
Jak suszyć grzyby latem i jesienią? Jest kilka sposobówSirah123RF/PICSEL

Kiedy najlepiej suszyć grzyby?

Sezon grzybowy w Polsce przypada od końca lata (chociaż pierwsze grzyby można znaleźć też i na początku sierpnia) aż do późnej jesieni. To właśnie w tym okresie grzybiarze przynoszą do domu pełne kosze borowików, podgrzybków czy koźlarzy.

Warto pamiętać, że grzyby najlepiej suszyć od razu po zebraniu. Wtedy są świeże, jędrne i pozbawione śluzu. Zbyt długie przechowywanie w koszyku lub lodówce sprawia, że zaczynają się psuć, a suszenie nie przynosi oczekiwanych efektów.

Jak przygotować grzyby do suszenia?

Przed rozpoczęciem suszenia grzyby trzeba dokładnie oczyścić z resztek ziemi i igliwia, najlepiej używając do tego suchego pędzelka lub ściereczki. Nie powinno się ich myć w wodzie, ponieważ szybko nasiąkają wilgocią, co utrudnia proces suszenia.

Następnie grzyby kroi się na mniejsze kawałki, zwykle wzdłuż na plastry. Kapelusze można suszyć w całości, szczególnie w przypadku borowików, ale trzonki warto podzielić, aby szybciej wyschły.

Suszenie grzybów na słońcu

Pokrojone grzyby rozłożone na blaszkach i papierze, wystawione na parapecie przy oknie w celu wysuszenia na słońcu.
Jedną z metod suszenia grzybów jest wykorzystanie blach i pergaminu lub papieru do pieczenia. Jest to jednak metoda zależna od pogodyARKADIUSZ ZIOLEKEast News

Najbardziej tradycyjna metoda to suszenie grzybów w promieniach słońca. Rozkłada się je na sitach, pergaminie lub blachach i umieszcza w przewiewnym miejscu. Naturalne ciepło i powiew wiatru sprawiają, że grzyby tracą wodę, a ich smak staje się bardziej wyrazisty.

Plusem tej metody jest prostota, brak dodatkowych kosztów oraz intensywny aromat. Minusem natomiast - zależność od pogody. W wilgotne dni grzyby mogą spleśnieć, a przy zbyt mocnym słońcu ulec przypaleniu.

    Suszenie grzybów na nitce

    W wielu domach wciąż praktykuje się nawlekanie grzybów na nici i wieszanie ich nad kuchnią lub przy oknie. To nie tylko tradycyjny sposób, ale też estetyczny - sznury grzybów pięknie zdobią wnętrza jesienią i przepięknie pachną. Można też nawlekać grzyby na metalowe druty, które umieszcza się następnie nad piecem, kuchenką opalaną drewnem.

    Suszenie w ten sposób trwa jednak dość długo, a w mieszkaniach o dużej wilgotności powietrza może być mało skuteczne.

    Pokrojone borowiki nawleczone na sznurek, przygotowane do suszenia, na tle jasnych kafelków ściennych.
    Suszenie grzybów na nitce jest najstarszą metodą, zajmuje jednak dużo czasu i zależy od wilgotności panującej w domuKPEast News

    Suszarka do grzybów

    Nowoczesnym i najczęściej wybieranym rozwiązaniem jest suszarka elektryczna. Dzięki stałemu nadmuchowi powietrza i kontrolowanej temperaturze proces suszenia przebiega szybko i równomiernie. Grzyby w suszarce zachowują swój kolor, nie tracą aromatu i nie są narażone na pleśń.

    Wadą jest koszt zakupu urządzenia oraz fakt, że niektóre modele mogą wydawać spory hałas przy pracy, a czas suszenia wynosi 4-8 godzin.

    Suszarka elektryczna do grzybów z przezroczystą komorą wypełnioną kawałkami białych grzybów, ustawiona na brązowej płytce podłogowej.
    Wykorzystanie suszarki jest metodą pozwalającą na równomierne wysuszenie grzybów, co zapobiega pleśnieniuMarek MichalakEast News

    Suszenie grzybów w piekarniku

    Alternatywą dla suszarki jest piekarnik. Grzyby układa się na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i suszy w niskiej temperaturze, około 40-50°C przy uchylonych drzwiczkach.

    Metoda ta jest skuteczna, choć wymaga dłuższego czasu i kontroli, aby grzyby się nie przypaliły. Grzyby pokrojone w plastry suszy się 4-6 godzin, a nawet dłużej w przypadku suszenia np. małych borowików w całości. W piekarniku łatwo też o utratę części aromatu, a niektóre gatunki mogą zyskać lekko gorzki posmak.

      Która metoda suszenia grzybów jest najlepsza?

      Każda metoda ma swoje zalety i ograniczenia. Naturalne suszenie na słońcu to najzdrowszy i najtańszy sposób, ale mocno zależny od pogody. Tradycyjne suszenie na nitce to metoda nostalgiczna i efektowna, ale bardzo powolna.

      Piekarnik wypada mało ekonomicznie. Grzyby trzeba też co jakiś czas sprawdzać, przemieszać i obracać, aby wyschły równomiernie i się nie przypaliły.

      Najbardziej praktyczna i niezawodna okazuje się suszarka elektryczna, która pozwala na szybkie przygotowanie aromatycznych grzybów niezależnie od warunków atmosferycznych. Największą zaletą suszarki jest równomierny nadmuch powietrza, dzięki czemu proces jest bardziej przewidywalny i ryzyko pleśni jest minimalne.

      Przechowywanie suszonych grzybów

      Niezależnie od wybranej metody, dobrze wysuszone grzyby są jędrne, łamliwe i nie pozostawiają wilgoci po przekrojeniu. Jeśli po zgięciu kruszą się lub łamią, są gotowe do przechowywania.

      Przechowuje się je w szczelnych słoikach lub puszkach, w suchym i ciemnym miejscu. Dzięki temu można cieszyć się ich smakiem nawet przez kilka lat, szczególnie w świątecznych potrawach takich jak barszcz czy bigos.

