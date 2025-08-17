Złocista, aromatyczna i chrupiąca. Cukinia w tej wersji kradnie show - nawet schabowemu!
Znikają szybciej niż schabowy i chrupią przy każdym gryzie! Smażona cukinia w złocistej panierce to letni hit obiadowy - lżejsza, zdrowsza i o niebo smaczniejsza niż frytki. Z dodatkiem parmezanu i wędzonej papryki staje się małą kulinarną bombą smaku. Jak ją zrobić? Przepis niżej!
Spis treści:
Gorąca, chrupiąca i uzależniająca. Cukinia, jakiej nie znasz
Latem cukinia pojawia się wszędzie - w ogródkach, na targach, w każdej kuchni, która choć trochę kocha sezonowe warzywa. I bardzo dobrze!
To warzywo daje nieograniczone możliwości - można je faszerować, grillować, przerabiać na placuszki a nawet… smażyć na złoto i podawać jak frytki! Ale w wersji o niebo zdrowszej, bez głębokiego oleju i ciężkiej panierki. Ta cukinia jest lekka, chrupiąca i tak pyszna, że znika z talerzy szybciej niż schabowy.
To idealna opcja dla tych, którzy szukają warzywnego dodatku do obiadu, ale mają dość klasycznej mizerii. W wersji smażonej, z dodatkiem parmezanu, czosnku i przypraw, staje się prawdziwym rarytasem.
Cukinia w złocistej panierce z parmezanem i wędzoną papryką
Składniki:
- 1 średnia młoda cukinia
- 1 jajko
- 4 łyżki bułki tartej (można użyć panko dla ekstra chrupkości)
- 2 łyżki tartego parmezanu (lub innego twardego sera np. grana padano, pecorino)
- pół łyżeczki czosnku granulowanego
- 1/3 łyżeczki suszonego oregano
- pół łyżeczki wędzonej papryki
- szczypta chilli lub płatków chilli (dla wersji na ostro)
- sól i pieprz do smaku
- olej do smażenia (najlepiej rzepakowy lub oliwa z oliwek)
Sposób przygotowania:
- Cukinię dokładnie umyj i pokrój w cienkie plasterki - ok. 5 mm grubości. Nie obieraj - skórka daje fajną strukturę i trzyma warzywo w ryzach podczas smażenia.
- Rozłóż plasterki na papierowym ręczniku, lekko posól i odstaw na 10 minut. W tym czasie warzywo puści wodę - dzięki temu panierka będzie lepiej się trzymać, a cukinia nie rozmięknie.
- Osusz cukinię ręcznikiem papierowym, delikatnie dociskając z obu stron.
- W jednej misce roztrzep jajko z odrobiną soli i pieprzu. W drugiej wymieszaj bułkę tartą, parmezan, czosnek granulowany, oregano, wędzoną paprykę i chilli.
- Każdy plaster cukinii zanurz w jajku, potem obtocz w przyprawionej panierce. Staraj się docisnąć panierkę, by dobrze przylegała.
- Na patelni rozgrzej cienką warstwę oleju - nie chodzi o głębokie smażenie, wystarczy tyle, by spód się ładnie zarumienił.
- Smaż cukinię z obu stron, aż stanie się złocista i chrupiąca - zwykle po 2-3 minuty na stronę. Odsącz na ręczniku papierowym.
Z czym to jeść? I dlaczego warto?
Taka smażona cukinia to:
- lżejsza wersja frytek - bez smażenia w głębokim oleju
- warzywny dodatek, który nie nudzi jak gotowana marchewka
- coś, co smakuje nawet dzieciom i mięsożercom
Możesz ją podać z z dipem jogurtowo-czosnkowym albo tzatziki, jako dodatek do kotleta, grillowanego kurczaka lub ryby, w bułce jako warzywnego "burgera" albo po prostu jako chrupiącą przekąskę do podjadania, do filmu czy letniego grilla.
Mała rada na koniec
Jeśli chcesz podkręcić smak, dodaj do panierki:
- starty ser cheddar (dla intensywniejszego smaku),
- skórkę cytrynową (dla świeżości),
- zioła prowansalskie albo tajską bazylię - zależnie od tego, w którą stronę chcesz iść smakowo.