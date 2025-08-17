Złocista, aromatyczna i chrupiąca. Cukinia w tej wersji kradnie show - nawet schabowemu!

Znikają szybciej niż schabowy i chrupią przy każdym gryzie! Smażona cukinia w złocistej panierce to letni hit obiadowy - lżejsza, zdrowsza i o niebo smaczniejsza niż frytki. Z dodatkiem parmezanu i wędzonej papryki staje się małą kulinarną bombą smaku. Jak ją zrobić? Przepis niżej!

Cukinia chrupiąca niczym frytki, pachnąca czosnkiem, serem i wędzoną papryką stanowi doskonały dodatek do obiadu
Gorąca, chrupiąca i uzależniająca. Cukinia, jakiej nie znasz

Latem cukinia pojawia się wszędzie - w ogródkach, na targach, w każdej kuchni, która choć trochę kocha sezonowe warzywa. I bardzo dobrze!

To warzywo daje nieograniczone możliwości - można je faszerować, grillować, przerabiać na placuszki a nawet… smażyć na złoto i podawać jak frytki! Ale w wersji o niebo zdrowszej, bez głębokiego oleju i ciężkiej panierki. Ta cukinia jest lekka, chrupiąca i tak pyszna, że znika z talerzy szybciej niż schabowy.

To idealna opcja dla tych, którzy szukają warzywnego dodatku do obiadu, ale mają dość klasycznej mizerii. W wersji smażonej, z dodatkiem parmezanu, czosnku i przypraw, staje się prawdziwym rarytasem.

Cukinia w złocistej panierce z parmezanem i wędzoną papryką

Składniki:

  • 1 średnia młoda cukinia
  • 1 jajko
  • 4 łyżki bułki tartej (można użyć panko dla ekstra chrupkości)
  • 2 łyżki tartego parmezanu (lub innego twardego sera np. grana padano, pecorino)
  • pół łyżeczki czosnku granulowanego
  • 1/3 łyżeczki suszonego oregano
  • pół łyżeczki wędzonej papryki
  • szczypta chilli lub płatków chilli (dla wersji na ostro)
  • sól i pieprz do smaku
  • olej do smażenia (najlepiej rzepakowy lub oliwa z oliwek)

Sposób przygotowania:

  1. Cukinię dokładnie umyj i pokrój w cienkie plasterki - ok. 5 mm grubości. Nie obieraj - skórka daje fajną strukturę i trzyma warzywo w ryzach podczas smażenia.
  2. Rozłóż plasterki na papierowym ręczniku, lekko posól i odstaw na 10 minut. W tym czasie warzywo puści wodę - dzięki temu panierka będzie lepiej się trzymać, a cukinia nie rozmięknie.
  3. Osusz cukinię ręcznikiem papierowym, delikatnie dociskając z obu stron.
  4. W jednej misce roztrzep jajko z odrobiną soli i pieprzu. W drugiej wymieszaj bułkę tartą, parmezan, czosnek granulowany, oregano, wędzoną paprykę i chilli.
  5. Każdy plaster cukinii zanurz w jajku, potem obtocz w przyprawionej panierce. Staraj się docisnąć panierkę, by dobrze przylegała.
  6. Na patelni rozgrzej cienką warstwę oleju - nie chodzi o głębokie smażenie, wystarczy tyle, by spód się ładnie zarumienił.
  7. Smaż cukinię z obu stron, aż stanie się złocista i chrupiąca - zwykle po 2-3 minuty na stronę. Odsącz na ręczniku papierowym.
Plasterki smażonej cukinii ułożone na białym talerzu, udekorowane świeżymi liśćmi bazylii, w tle widoczny czosnek oraz ściereczka w niebieskie paski.
Smażona na złoto cukinia to doskonała przekąska. Wystarczy podać ją z sosem tzatziki, czosnkowym czy majonezowo-keczupowym123RF/PICSEL

Z czym to jeść? I dlaczego warto?

Taka smażona cukinia to:

  • lżejsza wersja frytek - bez smażenia w głębokim oleju
  • warzywny dodatek, który nie nudzi jak gotowana marchewka
  • coś, co smakuje nawet dzieciom i mięsożercom

Możesz ją podać z z dipem jogurtowo-czosnkowym albo tzatziki, jako dodatek do kotleta, grillowanego kurczaka lub ryby, w bułce jako warzywnego "burgera" albo po prostu jako chrupiącą przekąskę do podjadania, do filmu czy letniego grilla.

Mała rada na koniec

Jeśli chcesz podkręcić smak, dodaj do panierki:

  • starty ser cheddar (dla intensywniejszego smaku),
  • skórkę cytrynową (dla świeżości),
  • zioła prowansalskie albo tajską bazylię - zależnie od tego, w którą stronę chcesz iść smakowo.

