Gorąca, chrupiąca i uzależniająca. Cukinia, jakiej nie znasz

Latem cukinia pojawia się wszędzie - w ogródkach, na targach, w każdej kuchni, która choć trochę kocha sezonowe warzywa. I bardzo dobrze!

To warzywo daje nieograniczone możliwości - można je faszerować, grillować, przerabiać na placuszki a nawet… smażyć na złoto i podawać jak frytki! Ale w wersji o niebo zdrowszej, bez głębokiego oleju i ciężkiej panierki. Ta cukinia jest lekka, chrupiąca i tak pyszna, że znika z talerzy szybciej niż schabowy.

To idealna opcja dla tych, którzy szukają warzywnego dodatku do obiadu, ale mają dość klasycznej mizerii. W wersji smażonej, z dodatkiem parmezanu, czosnku i przypraw, staje się prawdziwym rarytasem.

Cukinia w złocistej panierce z parmezanem i wędzoną papryką

Składniki:

1 średnia młoda cukinia

1 jajko

4 łyżki bułki tartej (można użyć panko dla ekstra chrupkości)

2 łyżki tartego parmezanu (lub innego twardego sera np. grana padano, pecorino)

pół łyżeczki czosnku granulowanego

1/3 łyżeczki suszonego oregano

pół łyżeczki wędzonej papryki

szczypta chilli lub płatków chilli (dla wersji na ostro)

sól i pieprz do smaku

olej do smażenia (najlepiej rzepakowy lub oliwa z oliwek)

Sposób przygotowania:

Cukinię dokładnie umyj i pokrój w cienkie plasterki - ok. 5 mm grubości. Nie obieraj - skórka daje fajną strukturę i trzyma warzywo w ryzach podczas smażenia. Rozłóż plasterki na papierowym ręczniku, lekko posól i odstaw na 10 minut. W tym czasie warzywo puści wodę - dzięki temu panierka będzie lepiej się trzymać, a cukinia nie rozmięknie. Osusz cukinię ręcznikiem papierowym, delikatnie dociskając z obu stron. W jednej misce roztrzep jajko z odrobiną soli i pieprzu. W drugiej wymieszaj bułkę tartą, parmezan, czosnek granulowany, oregano, wędzoną paprykę i chilli. Każdy plaster cukinii zanurz w jajku, potem obtocz w przyprawionej panierce. Staraj się docisnąć panierkę, by dobrze przylegała. Na patelni rozgrzej cienką warstwę oleju - nie chodzi o głębokie smażenie, wystarczy tyle, by spód się ładnie zarumienił. Smaż cukinię z obu stron, aż stanie się złocista i chrupiąca - zwykle po 2-3 minuty na stronę. Odsącz na ręczniku papierowym.

Smażona na złoto cukinia to doskonała przekąska. Wystarczy podać ją z sosem tzatziki, czosnkowym czy majonezowo-keczupowym 123RF/PICSEL

Z czym to jeść? I dlaczego warto?

Taka smażona cukinia to:

lżejsza wersja frytek - bez smażenia w głębokim oleju

warzywny dodatek, który nie nudzi jak gotowana marchewka

coś, co smakuje nawet dzieciom i mięsożercom

Możesz ją podać z z dipem jogurtowo-czosnkowym albo tzatziki, jako dodatek do kotleta, grillowanego kurczaka lub ryby, w bułce jako warzywnego "burgera" albo po prostu jako chrupiącą przekąskę do podjadania, do filmu czy letniego grilla.

Mała rada na koniec

Jeśli chcesz podkręcić smak, dodaj do panierki:

starty ser cheddar (dla intensywniejszego smaku),

skórkę cytrynową (dla świeżości),

zioła prowansalskie albo tajską bazylię - zależnie od tego, w którą stronę chcesz iść smakowo.

