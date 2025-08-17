Tych rzeczy nigdy nie pierz w pralce. Większość osób popełnia ten błąd
Zazwyczaj robiąc pranie, martwimy się o ewentualne zniszczenie odzieży lub butów. Eksperci ostrzegają jednak, że równie łatwo uszkodzić urządzenie, którego naprawa jest czasem nieopłacalna lub niemożliwa. Fachowcy zajmujący się naprawą urządzeń gospodarstwa domowego zdradzają, jakich przedmiotów nie wolno prać w pralce, jeśli nie chcemy jej zniszczyć.
Spis treści:
Dywaniki i maty łazienkowe
Do bębna pralki nie powinno się wkładać dywaników i mat łazienkowych. Zazwyczaj mają one gumowy spód, który w trakcie prania może się rozpaść, a następnie zatkać przewód spustowy. Niebezpieczne dla urządzenia są także długie włókna dywaników, które zatykają odpływ i często prowadzą do zniszczenia łożyska. Tego typu przedmioty w czasie prania pochłaniają też dużą ilość wody i stają się bardzo ciężkie. W trakcie wirowania mogą więc spowodować uszkodzenia pralki.
Grube koce
Z podobnych przyczyn do prania w pralce nie nadają się też grube koce. Po nabraniu wody ich ciężar znacznie przekracza zalecaną wagę wsadu i może uszkodzić mechanizm wirujący, a nawet zwiększyć ryzyko zwarć elektrycznych.
Ubrania z metalowymi czy dekoracyjnymi elementami
Podczas prania uważać trzeba też na odzież z dużą ilością dodatków. Metalowe guziki, koraliki, cekiny czy frędzle mogą się łatwo oddzielić, a następnie uszkodzić bęben lub filtry, a także całkowicie zablokować odpływ. Z tych samych przyczyn należy dokładnie sprawdzać kieszenie, żeby na czas prania nie pozostały w nich monety, spinki do włosów czy klucze do mieszkania. Odzież z dużą ilością elementów należy prać w specjalnych siateczkach.
Buty
Lepiej unikać też prania ciężkich butów - możemy nie tylko je zniszczyć (częste jest odklejenie podeszwy czy zniszczenie szwów), ale też uszkodzić urządzenie, które nie jest odporne na wstrząsy związane z praniem obuwia.
Ciężko zabrudzona odzież
Do pralki nie powinno się też wkładać ciężko zabrudzonych ubrań roboczych. Zaschnięte błoto, pozostałości smarów, farb i lakierów czy pyłów budowlanych mogą zatkać filtry i mechanizmy urządzenia, a z czasem doprowadzić do jego uszkodzenia. Tak brudną odzież należy najpierw wyprać ręcznie i dokładnie wypłukać.
Odzież pokryta sierścią zwierząt
Ubrania pokryte sierścią kota czy psa mogą z łatwością zapchać filtry pralki. Łatwo więc nie tylko o uszkodzenia urządzenia, ale też przeniesienie sierści na wszystkie inne piorące się ubrania i tkaniny.