Dywaniki i maty łazienkowe

Do bębna pralki nie powinno się wkładać dywaników i mat łazienkowych. Zazwyczaj mają one gumowy spód, który w trakcie prania może się rozpaść, a następnie zatkać przewód spustowy. Niebezpieczne dla urządzenia są także długie włókna dywaników, które zatykają odpływ i często prowadzą do zniszczenia łożyska. Tego typu przedmioty w czasie prania pochłaniają też dużą ilość wody i stają się bardzo ciężkie. W trakcie wirowania mogą więc spowodować uszkodzenia pralki.

Grube koce

Z podobnych przyczyn do prania w pralce nie nadają się też grube koce. Po nabraniu wody ich ciężar znacznie przekracza zalecaną wagę wsadu i może uszkodzić mechanizm wirujący, a nawet zwiększyć ryzyko zwarć elektrycznych.

Ubrania z metalowymi czy dekoracyjnymi elementami

Podczas prania uważać trzeba też na odzież z dużą ilością dodatków. Metalowe guziki, koraliki, cekiny czy frędzle mogą się łatwo oddzielić, a następnie uszkodzić bęben lub filtry, a także całkowicie zablokować odpływ. Z tych samych przyczyn należy dokładnie sprawdzać kieszenie, żeby na czas prania nie pozostały w nich monety, spinki do włosów czy klucze do mieszkania. Odzież z dużą ilością elementów należy prać w specjalnych siateczkach.

Buty

Lepiej unikać też prania ciężkich butów - możemy nie tylko je zniszczyć (częste jest odklejenie podeszwy czy zniszczenie szwów), ale też uszkodzić urządzenie, które nie jest odporne na wstrząsy związane z praniem obuwia.

Ciężko zabrudzona odzież

Do pralki nie powinno się też wkładać ciężko zabrudzonych ubrań roboczych. Zaschnięte błoto, pozostałości smarów, farb i lakierów czy pyłów budowlanych mogą zatkać filtry i mechanizmy urządzenia, a z czasem doprowadzić do jego uszkodzenia. Tak brudną odzież należy najpierw wyprać ręcznie i dokładnie wypłukać.

Odzież pokryta sierścią zwierząt

Ubrania pokryte sierścią kota czy psa mogą z łatwością zapchać filtry pralki. Łatwo więc nie tylko o uszkodzenia urządzenia, ale też przeniesienie sierści na wszystkie inne piorące się ubrania i tkaniny.

