Festiwale, pola namiotowe i plaże

Zagrożenie infekcją jest większe w miejscach dużych skupisk ludzkich. Szczególnie uważać trzeba na publiczne toalety na polach namiotowych, kempingach czy przy plażach. Łatwo zakaźne wirusy mogą się też rozprzestrzeniać nawet podczas przebywania na powietrzu. Na dużych festiwalach można się więc zarazić ospą wietrzną, odrą czy krztuścem. Szczególną higienę należy zachować także na plaży - w piasku mogą się znajdować groźne pasożyty czy bakterie kałowe. Kluczowe jest więc dokładne mycie rąk przed każdym posiłkiem i unikanie dotykania twarzy.

Uważaj na grillowanie na świeżym powietrzu

Pikniki i grillowanie na świeżym powietrzu to prawdziwa przyjemność i możliwość łączenia obowiązków z wakacyjnymi aktywnościami. Niestety bakterie układu pokarmowego uwielbiają wysokie temperatury i wilgotność powietrza. Brak odpowiedniej higieny podczas przygotowywania posiłków na świeżym powietrzu może zakończyć się zakażeniem bakterią Salmonelli, E. coli czy gronkowcem złocistym. Dlatego po przyrządzaniu surowego mięsa czy ryb należy dokładnie umyć ręce i powierzchnie, których dotykały. Mięso powinno być też dopieczone i spożyte od razu, by zapobiec namnażaniu się bakterii.

Zwracaj uwagę na jakość wody, w której pływasz

Wysokie temperatury jak magnes przyciągają nas do wszelkich zbiorników wodnych, w których można się ochłodzić. Lato nad jeziorem, rzeką czy morzem to jeden z najpopularniejszych sposobów na spędzanie czasu. Niestety nawet pozornie czysta woda może być siedliskiem pasożytów i pierwotniaków, które wywołują uporczywe zatrucia pokarmowe. Objawiają się biegunką, wymiotami, bólem brzucha i biegunką. Z kolei nad Bałtykiem uważać trzeba na sinice, które zakwitają, gdy woda staje się cieplejsza. Te niepozorne bakterie odpowiadają za silne alergie skóry i zatrucia pokarmowe. Dlatego tak ważne jest zwracanie uwagi na komunikaty sanitarne i wybieranie kąpielisk, na których stan wody jest regularnie monitorowany.

Kolonie i obozy

Kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży często stają się ogniskami zakażeń chorób układu pokarmowego. Sprzyja temu wspólne przygotowywanie posiłków, pieczenie mięsa na ognisku, korzystanie ze wspólnych toalet, a przede wszystkim brak higieny, który jest częsty u dzieci. W takich warunkach łatwo o zakażenie bakterią E. coli czy Salmonellą.

