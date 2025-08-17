W ten sposób ochronisz swój dom. Zerwij na łące tę roślinę i wykonaj sekretny rytuał szeptuch

Karolina Woźniak

Lato powoli dobiega końca, nadchodzi czas zmian. Wrzesień to idealny czas na drobne rytuały, które usuną złą energię i pomogą ochronić dom. Pomocna będzie tu niepozorna roślina, która słynie z magicznych właściwości. Rytuał wykonaj w konkretnym terminie - tylko wtedy zadziała tak, jak trzeba.

Liczne zioła i kwiaty polskich łąk były wykorzystywane w ludowych wierzeniach i rytuałach
Liczne zioła i kwiaty polskich łąk były wykorzystywane w ludowych wierzeniach i rytuałach123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Wrzesień: miesiąc zmian
  2. Tak ochronisz swój dom. Oto sekretny rytuał szeptuch
  3. Słowianie wierzyli w jej moc. Rytuały z bylicą w roli głównej

Wrzesień: miesiąc zmian

Nów Księżyca to w astrologii czas nowego początku i planowania. To wręcz idealny moment na manifestację, refleksję i koncentrację na osobistych celach. W czasie nowiu księżycowa energia sprzyja spojrzeniu w głąb siebie i wyznaczenia celów na kolejne miesiące. W astrologii za taki miesiąc uchodzi również wrzesień, który jest czasem przełomu. Żywiołowe lato ustępuje pola bardziej nostalgicznej jesieni.

Przejście w kolejną porę roku to idealny czas na życiowe zmiany. Nim jednak zaczniemy od podejmowania ważnych decyzji, zacznijmy od rytuału, który pomoże pozbyć się z otoczenia negatywnej energii i pomoże ochronić dom. Najlepiej wykonać go podczas nowiu - ten nastąpi 21 września. Wspomniany rytuał często wykonywały szeptuchy. W tym celu wykorzystywały niepozorną roślinę, której przypisywano magiczne właściwości.

Starsza kobieta o jasnych włosach ubrana w lnianą sukienkę z koralami na szyi, trzyma świeżo zerwane kwiaty i stoi wśród zieleni, roślin oraz liściastych drzew, z lekkim uśmiechem na twarzy.
Prosty rytuał pomoże ochronić twój dom123RF/PICSEL

Tak ochronisz swój dom. Oto sekretny rytuał szeptuch

Mowa o bylicy, która tylko z pozoru jest zwyczajna. Roślina oczyszcza, chroni i otwiera na to, co nowe. Można ją znaleźć na polach i łąkach. Bylica ma oczyszczać energię, usuwać nagromadzony ciężar emocjonalny i energetyczny, przepędzać lęki, chronić jak tarcza przed niepokojem i obawami. Szeptuchy sięgały po nią, by chronić dom przed nieszczęściami i złą energią.

Gałązkę bylicy należy zamoczyć w rzece lub jeziorze. Gdy będzie płynęła po tafli, należy trzykrotnie obrócić ją w prawą stronę. Następnie roślinę należy wyjąć z wody i pozostawić na słońcu, by wyschła. Ususzoną bylicę należy powiesić nad drzwiami wejściowymi do domu. Dzięki temu ochronimy przestrzeń, w której często przebywamy przed tym, co dla nas niekorzystne.

Zawieszanie pęków bylicy nad drzwiami miało zapobiegać wpuszczaniu do środka złych mocy i zazdrości. 

Słowianie wierzyli w jej moc. Rytuały z bylicą w roli głównej

Bylica niejedno ma imię. Słowianie wierzyli, że pomagała przewidywać przyszłość. Wystarczyło umieścić ją pod poduszką na czas snu. Z kolei rzucanie jej w ogień miało pomóc w odcięciu się od przeszłości. Dym oczyszczał duszę i przygotowywał na to, co nowe. Bylica towarzyszyła ludziom również w trakcie ważnych, życiowych momentów takich jak dorastanie, ślub czy śmierć.

