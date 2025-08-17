Wrzesień: miesiąc zmian

Nów Księżyca to w astrologii czas nowego początku i planowania. To wręcz idealny moment na manifestację, refleksję i koncentrację na osobistych celach. W czasie nowiu księżycowa energia sprzyja spojrzeniu w głąb siebie i wyznaczenia celów na kolejne miesiące. W astrologii za taki miesiąc uchodzi również wrzesień, który jest czasem przełomu. Żywiołowe lato ustępuje pola bardziej nostalgicznej jesieni.

Przejście w kolejną porę roku to idealny czas na życiowe zmiany. Nim jednak zaczniemy od podejmowania ważnych decyzji, zacznijmy od rytuału, który pomoże pozbyć się z otoczenia negatywnej energii i pomoże ochronić dom. Najlepiej wykonać go podczas nowiu - ten nastąpi 21 września. Wspomniany rytuał często wykonywały szeptuchy. W tym celu wykorzystywały niepozorną roślinę, której przypisywano magiczne właściwości.

Prosty rytuał pomoże ochronić twój dom 123RF/PICSEL

Tak ochronisz swój dom. Oto sekretny rytuał szeptuch

Mowa o bylicy, która tylko z pozoru jest zwyczajna. Roślina oczyszcza, chroni i otwiera na to, co nowe. Można ją znaleźć na polach i łąkach. Bylica ma oczyszczać energię, usuwać nagromadzony ciężar emocjonalny i energetyczny, przepędzać lęki, chronić jak tarcza przed niepokojem i obawami. Szeptuchy sięgały po nią, by chronić dom przed nieszczęściami i złą energią.

Gałązkę bylicy należy zamoczyć w rzece lub jeziorze. Gdy będzie płynęła po tafli, należy trzykrotnie obrócić ją w prawą stronę. Następnie roślinę należy wyjąć z wody i pozostawić na słońcu, by wyschła. Ususzoną bylicę należy powiesić nad drzwiami wejściowymi do domu. Dzięki temu ochronimy przestrzeń, w której często przebywamy przed tym, co dla nas niekorzystne.

Zawieszanie pęków bylicy nad drzwiami miało zapobiegać wpuszczaniu do środka złych mocy i zazdrości.

Słowianie wierzyli w jej moc. Rytuały z bylicą w roli głównej

Bylica niejedno ma imię. Słowianie wierzyli, że pomagała przewidywać przyszłość. Wystarczyło umieścić ją pod poduszką na czas snu. Z kolei rzucanie jej w ogień miało pomóc w odcięciu się od przeszłości. Dym oczyszczał duszę i przygotowywał na to, co nowe. Bylica towarzyszyła ludziom również w trakcie ważnych, życiowych momentów takich jak dorastanie, ślub czy śmierć.

"Nomada": Jak wygląda życie w Nowym Jorku? "Nie można dać sobie w kaszę dmuchać" INTERIA.PL