Kurczak? Nie! To ryba, która zaskoczy twoje kubki smakowe

Magda Kania

Magda Kania

Zielone ości, smak kurczaka i superfood dla mózgu - brzmi jak kulinarna fantazja? A to wszystko zasługa jednej, w Polsce wciąż mało znanej ryby. Pokochają ją szczególnie ci po pięćdziesiątce, ale nie tylko. Sprawdź, dlaczego warto jej poszukać - nawet jeśli nie przepadasz za rybami.

Belona to elegancka, wykwintna ryba, która ma tak delikatne mięso, że z pewnością posmakuje każdemu
Belona to elegancka, wykwintna ryba, która ma tak delikatne mięso, że z pewnością posmakuje każdemuMariah TaugerGetty Images

Spis treści:

  1. Ryba, która zaskakuje smakiem
  2. Z głębin Bałtyku i nie tylko
  3. Idealna dla mózgu, wzroku i figury
  4. Kurczak w przebraniu ryby
  5. Zielone ości? To nie pomyłka!
  6. Belona pieczona z czosnkiem, cytryną i ziołami

Ryba, która zaskakuje smakiem

Nie przepadasz za rybami, bo odrzuca cię ich charakterystyczny morski posmak? A co, jeśli powiem ci, że istnieje ryba, która smakuje jak kurczak? Nie, to nie żart.

Belona, bo o niej mowa, potrafi zaskoczyć nie tylko swoim smakiem, ale też wyglądem - w jej wnętrzu znajdziesz zielone ości! Chcesz wiedzieć, co za tym stoi? Czytaj dalej!

Z głębin Bałtyku i nie tylko

Belona to drapieżna ryba morska o wydłużonym, smukłym ciele - czasem dorasta nawet do metra długości. Żyje w wodach wschodniego Atlantyku, a także w Bałtyku, Morzu Północnym, Śródziemnym i Czarnym.

Najczęściej pływa tuż pod powierzchnią, polując na mniejsze ryby i skorupiaki. W Polsce raczej trudno ją znaleźć w sklepie, ale czasem pojawia się w ofercie hurtowni rybnych lub u rybaków. Jeśli ją złapiesz - traktuj jak skarb.

Zobacz również:

Galareta mięsna - dla jednych przysmak, dla innych nie do przełknięcia
Życie i styl

Kurze łapki, głowizna, płucka to hit czy kit? Dlaczego jedni kochają, a inni się brzydzą?

Magda Kania
Magda Kania

Idealna dla mózgu, wzroku i figury

Belona to prawdziwa rybna perełka, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Znajdziesz w niej sporo białka, niewiele tłuszczu, a także kwasy omega-3 oraz witaminy A i D. Dzięki temu wspiera pracę mózgu, poprawia koncentrację i pamięć, wspomaga wzrok, odporność, a także wzmacnia kości i stawy.

Brzmi jak idealna propozycja dla osób 50+? Słusznie! Ale nie tylko - belona świetnie wpisuje się też w menu osób na diecie, sportowców czy każdego, kto szuka zdrowych, lekkich i sycących dań.

Kurczak w przebraniu ryby

No dobrze, ale co z tym smakiem? Naprawdę przypomina kurczaka? Tak!

Mięso belony jest delikatne, jasne i neutralne w smaku - dlatego świetnie nadaje się dla osób, które nie lubią "rybiego" aromatu. Dobrze chłonie przyprawy i marynaty, można ją smażyć, piec, grillować, dusić - dokładnie tak samo jak drobiowe mięso. Jeśli więc szukasz ryby, która nie smakuje jak ryba - belona jest twoją odpowiedzią.

Porcja smażonej ryby polana sosem, udekorowana świeżymi ziołami, papryką i pędami bambusa na białym talerzu.
Belona idealnie nadaje się na szybki, zdrowy, pożywny obiad. Upieczesz ją w 20 minutSirichai Asawalapsakul123RF/PICSEL

Zielone ości? To nie pomyłka!

Niecodzienną cechą belony są wspomniane wcześniej zielonkawe ości.  Nie daj się zwieść - to nie jest oznaka zepsucia, ale coś zupełnie naturalnego. Ości mają ten kolor przez obecność biliwerdyny - barwnika powstającego z rozpadu hemoglobiny. Może to tylko ciekawostka, przecież ości się nie je, ale to czyni belonę jeszcze bardziej wyjątkową - bo która inna ryba może się tym pochwalić?

Belona pieczona z czosnkiem, cytryną i ziołami

Dorwałaś belonę w sklepie i teraz zastanawiasz się, jak ją przygotować? Poniżej podstawowy, lecz niezwykle pyszny, aromatyczny i ekspresowy przepis na zdrowy obiad z wykorzystaniem tej oryginalnej ryby.

Składniki:

  • 2 filety z belony (lub cała ryba, wypatroszona)
  • 3 ząbki czosnku
  • 1 cytryna
  • 3 łyżki oliwy extra vergin
  • garść świeżego tymianku i pietruszki
  • sól, pieprz, opcjonalnie papryczka chili

Przygotowanie:

  1. Rybę (lub filety) polej oliwą, posyp solą i pieprzem.
  2. Do środka włóż plasterki czosnku, cytryny i zioła.
  3. Zawiń w folię aluminiową lub włóż do lekko posmarowanego oliwą naczynia żaroodpornego i piecz przez 20 minut w 180°C.

Rybę możesz podać z kaszą lub z ziemniakami z koperkiem i pieczonymi warzywami. Smakuje lekko, świeżo i absolutnie nie rybnie. Dla wielu to może być kulinarne odkrycie roku.

Patoplace na polskich osiedlach. Jak naprawić przestrzeń dla najmłodszych?INTERIA.PL

Najnowsze