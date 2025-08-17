Ryba, która zaskakuje smakiem

Nie przepadasz za rybami, bo odrzuca cię ich charakterystyczny morski posmak? A co, jeśli powiem ci, że istnieje ryba, która smakuje jak kurczak? Nie, to nie żart.

Belona, bo o niej mowa, potrafi zaskoczyć nie tylko swoim smakiem, ale też wyglądem - w jej wnętrzu znajdziesz zielone ości! Chcesz wiedzieć, co za tym stoi? Czytaj dalej!

Z głębin Bałtyku i nie tylko

Belona to drapieżna ryba morska o wydłużonym, smukłym ciele - czasem dorasta nawet do metra długości. Żyje w wodach wschodniego Atlantyku, a także w Bałtyku, Morzu Północnym, Śródziemnym i Czarnym.

Najczęściej pływa tuż pod powierzchnią, polując na mniejsze ryby i skorupiaki. W Polsce raczej trudno ją znaleźć w sklepie, ale czasem pojawia się w ofercie hurtowni rybnych lub u rybaków. Jeśli ją złapiesz - traktuj jak skarb.

Idealna dla mózgu, wzroku i figury

Belona to prawdziwa rybna perełka, jeśli chodzi o składniki odżywcze. Znajdziesz w niej sporo białka, niewiele tłuszczu, a także kwasy omega-3 oraz witaminy A i D. Dzięki temu wspiera pracę mózgu, poprawia koncentrację i pamięć, wspomaga wzrok, odporność, a także wzmacnia kości i stawy.

Brzmi jak idealna propozycja dla osób 50+? Słusznie! Ale nie tylko - belona świetnie wpisuje się też w menu osób na diecie, sportowców czy każdego, kto szuka zdrowych, lekkich i sycących dań.

Kurczak w przebraniu ryby

No dobrze, ale co z tym smakiem? Naprawdę przypomina kurczaka? Tak!

Mięso belony jest delikatne, jasne i neutralne w smaku - dlatego świetnie nadaje się dla osób, które nie lubią "rybiego" aromatu. Dobrze chłonie przyprawy i marynaty, można ją smażyć, piec, grillować, dusić - dokładnie tak samo jak drobiowe mięso. Jeśli więc szukasz ryby, która nie smakuje jak ryba - belona jest twoją odpowiedzią.

Belona idealnie nadaje się na szybki, zdrowy, pożywny obiad. Upieczesz ją w 20 minut Sirichai Asawalapsakul 123RF/PICSEL

Zielone ości? To nie pomyłka!

Niecodzienną cechą belony są wspomniane wcześniej zielonkawe ości. Nie daj się zwieść - to nie jest oznaka zepsucia, ale coś zupełnie naturalnego. Ości mają ten kolor przez obecność biliwerdyny - barwnika powstającego z rozpadu hemoglobiny. Może to tylko ciekawostka, przecież ości się nie je, ale to czyni belonę jeszcze bardziej wyjątkową - bo która inna ryba może się tym pochwalić?

Belona pieczona z czosnkiem, cytryną i ziołami

Dorwałaś belonę w sklepie i teraz zastanawiasz się, jak ją przygotować? Poniżej podstawowy, lecz niezwykle pyszny, aromatyczny i ekspresowy przepis na zdrowy obiad z wykorzystaniem tej oryginalnej ryby.

Składniki:

2 filety z belony (lub cała ryba, wypatroszona)

3 ząbki czosnku

1 cytryna

3 łyżki oliwy extra vergin

garść świeżego tymianku i pietruszki

sól, pieprz, opcjonalnie papryczka chili

Przygotowanie:

Rybę (lub filety) polej oliwą, posyp solą i pieprzem. Do środka włóż plasterki czosnku, cytryny i zioła. Zawiń w folię aluminiową lub włóż do lekko posmarowanego oliwą naczynia żaroodpornego i piecz przez 20 minut w 180°C.

Rybę możesz podać z kaszą lub z ziemniakami z koperkiem i pieczonymi warzywami. Smakuje lekko, świeżo i absolutnie nie rybnie. Dla wielu to może być kulinarne odkrycie roku.

