Agnieszka Kotońska urodziła swoje pierwsze dziecko w wieku 16 lat. Niedawno została babcią i opieka nad wnukiem wzbudziła w niej... macierzyński instynkt! Czyżby gwiazda znów pragnęła zostać mamą?

Agnieszka Kotońska jest gwiazdą stacji TTV

Agnieszka Kotońska została mamą bardzo wcześnie. Mimo młodego wieku wraz z mężem wychowała syna i do tej pory tworzą szczęśliwą, kochającą się rodzinę.

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" wraz z mężem doczekała się już wnuka, którego oboje rozpieszczają, jak tylko potrafią.



"Nie powiem, że było łatwo, bo nie było. Gdyby nie moi rodzice, teściowie, to mogłoby być niewesoło. My chodziliśmy wtedy do szkoły, nagle pojawił się mały Dajanek. Trzeba było Dajanka podrzucać od jednej babci do drugiej. My wtedy nie byliśmy małżeństwem. Moi rodzice powiedzieli, że mamy dać sobie czas, żeby sprawdzić, czy my do siebie pasujemy, żebyśmy się dotarli" - powiedziała gwiazda w rozmowie z Oskarem Netkowskim dla "Dzień Dobry TVN".



Mimo wielu trudów związanych z wczesnym macierzyństwem, Agnieszka pokochała bycie mamą i nie ukrywa, że nieco jej tego teraz brakuje!



Okazuje się, że gdyby tak się zdarzyło, to gwiazda byłaby szczęśliwa, ale jeżeli chodzi o planowane powiększenie rodziny, to nie rozważają tego z mężem.



"Byłabym mega szczęśliwa, ale nie planuję dzieci. Wyrosłam z tego i nie planuję. Nie wiem, czy Internet by to zniósł, te nagłówki: 'Kotońska w ciąży, stara baba w ciąży'. Ale już nie planujemy więcej dzieci. Gdyby tak się wydarzyło, to podjęłabym wyzwanie w wieku 45 lat" - mówi Agnieszka.



Późne macierzyństwo przestało być tematem tabu już jakiś czas temu. Coraz więcej gwiazd decyduje się na ciążę po 40. roku życia i niewiele osób już to zaskakuje. Może Agnieszka Kotońska jeszcze zmieni zdanie?

