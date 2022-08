Dziękuję, że mogę tu być, dziękuję Wszystkim, którzy pracują przy tym programie, że mogę Was poznawać, że mogę się od Was uczyć i wymieniać się z Wami dobrą energią. Dziękuję Ci mój Trenerze Dominiku za to, że nie odpuszczasz i docierasz do miejsca w mojej duszy, do którego jeszcze nikt nigdy nie dotarł, nawet ja sama…