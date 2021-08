Agnieszka Mrozińska - młoda, polska aktorka wzięła ślub

Agnieszka Mrozińska zyskała popularność i sympatię widzów dzięki roli Marioli w serialu "Barwy szczęścia". Aktorka występowała jednak również w wielu innych popularnych polskich produkcjach. Można było zobaczyć ją między innymi w "Na dobre i na złe", "Belfrze", "Ojcu Mateuszu", czy też filmie "Disco polo".

Sierpień w Polsce w tym roku jest miesiącem hucznych ślubów celebrytów. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie już Joanna Opozda oraz Antek Królikowski. Niedawno media obiegła informacje o niespodziewanym ślubie Krzysztofa Ibisza. Prezenter ożenił się z młodszą o 27 lat lekarką Joanną Kudzbalską.

Ślub Agnieszki Mrozińskiej również był wyjątkowo piękną uroczystością. Aktorka wyszła za mąż za projektanta Alexa Caprice, z którym tworzy parę już od pięciu lat. Zakochani nie ukrywali swojego wesela przed mediami i jakiś czas temu potwierdzili oficjalnie jego datę. Panna młoda zaplanowała przyjęcie z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

Agnieszka Mrozińska przyleciała na ślub helikopterem!

Agnieszka Mrozińska na uroczystość wybrała piękną, długą suknię w odcieniu ecru. Kolor podkreślał jej ciemną karnację i sprawiał, że wyglądała niezwykle elegancko.

Mrozińska zaskoczyła wszystkich zebranych nietypowym środkiem transportu. Na przyjęcie, wraz z druhnami przyleciała helikopterem! Powiewający welon po wylądowaniu prezentował się bardzo okazale.

Na ślub Agnieszki Mrozińskiej przybyło wiele polskich gwiazd

Uroczystość starannie relacjonowali sławni przyjaciele Agnieszki Mrozińskiej. Druhnami panny młodej były aktorki: Kamila Kamińska oraz Barbara Kurdej-Szatan, a także wokalistki Ewa Prus i Maja Hyży. Druhny miały na sobie zwiewne, długie kreacje w odcieniu pudrowego różu.

Na ceremonii pojawiły się także inne gwiazdy - przyjaciele Mrozińskiej z planów zdjęciowych. Nie zabrakło między innymi Elżbiety Romanowskiej, Mateusza Damięckiego, Anny Korcz, Michała Meyera, Pawła Domagały z żoną i Dawida Czupryńskiego.

Ze zdjęć opublikowanych przez gości na social mediach możemy wnioskować, że kolorami przewodni przyjęcia były biel oraz wszystkie odcienie beżu. To dosyć nietypowe, ponieważ w Polsce przybycie na ślub w białej kreacji często uważane jest za nietakt. Najwidoczniej Agnieszka Mrozińska nie przejmuje się przesądami.

