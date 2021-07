Agnieszka Sienkiewicz obchodzi urodziny. Fani nie wierzą w to, ile ma lat

Agnieszkę Sienkiewicz na Instagramie śledzi ponad 350 tys. użytkowników. Aktorka często dzieli się z followersami prywatnymi zdjęciami, na których widać, jak odpoczywa na łonie natury lub zwiedza różne zakątki świata. Fani pokochali ją za role w takich serialach jak: "M jak miłość", "Prosto w serce", "Przyjaciółki".

Instagram Post

37-latka zadziwia fanów!

Prywatnie artystka jest mamą dwójki dzieci. Chociaż broni prywatności swoich pociech, od czasu do czasu publikuje zdjęcia, na których widać, jak pięcioletnia Zosia oraz dwuletnia Marysia wspólnie się bawią. Mimo że Agnieszka Sienkiewicz ma za sobą dwie ciąże, może pochwalić się nienaganną sylwetką. Aktorka przyznaje, że lubi spędzać czas aktywnie, a w wolnych chwilach ćwiczy jogę i spaceruje. Rezultaty dbania o figurę są widoczne między innymi na najnowszym zdjęciu aktorki, które opublikowała z okazji 37 urodzin!

Reklama

Szlachetna inicjatywa

Sienkiewicz z okazji swoich urodzin poprosiła fanów o nietypowy prezent. "Mam jedno małe marzenie-życzenie" - zaznaczyła i zaapelowała do obserwatorów, by w miarę możliwości pomogli ludziom pochodzącym z najbiedniejszych regionów świata. Ta prośba wzruszyła wielu internautów, którzy stwierdzi, że to piękny gest ze strony aktorki i takie inicjatywy warto wspierać.

Instagram Post

Fani nie mogą uwierzyć!

Fani pod postem składają aktorce życzenia i zachwycają się jej figurą. Zauważają, że Agnieszka Sienkiewicz nie wygląda na swój wiek, a na zdjęciach zawsze prezentuje się niezwykle dziewczęco i promiennie.



Nie widać tych 37! Sto lat!

Ile lat? Chyba Pani żartuje!

W życiu bym nie powiedziała...Wow! 19 góra!

Przeczytaj również:

Chodakowska zbulwersowana zabiera głos!



Piękny włoski region szuka chętnych do zamieszkania



Zobacz również: