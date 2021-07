Piękny włoski region szuka chętnych do zamieszkania. Na start oferuje prawie 130 tys. zł!

Włoska Kalabria, najbardziej wysunięty na południe fragment Włoch od zawsze fascynuje turystów, ale niewielu decyduje się na urlop w tym miejscu. Próżno szukać tutaj gwarnych miast i komercyjnych plaży, ale fani dzikiej przyrody, uroczych małych miasteczek i spokoju bez wątpienia będą zachwyceni. A gdyby tak rzucić wszystko i zamieszkać w Kalabrii?

Włoska Kalabria poszukuje chętnych do zamieszkania. Oferuje 128 tys. zł na start!

Malownicza Kalabria nie jest pierwszym regionem, który chce płacić nowym mieszkańcom. Takie oferty wdrażały już inne regiony Włoch, Hiszpania, Grecja czy Szwajcaria. Dofinansowanie od władz tego regionu robi jednak wrażenie! W zamian za przeprowadzkę uczestnik programu otrzyma aż 128 tys. złotych. Ta oferta ma jednak haczyk!





Co czeka chętnych na przeprowadzkę do Kalabrii?

Uczestnicy programu, którzy zdecydują się na zamieszkanie w Kalabrii otrzymają od władz tego regionu pieniądze, ułatwiające start w nowym mieście. Haczyk polega jednak na tym, że będą one wypłacane w ratach po ok. 10 tys. euro miesięcznie. Całą kwotę otrzymają tylko ci odważni, którzy zdecydują się na otwarcie działalności gospodarczej. To jednak nie wszystko!



Przyszły mieszkaniec Kalabrii może wprawdzie wybrać sobie rejon, w którym osiądzie, ale może on być zamieszkany przez maksymalnie dwa tysiące osób. Włosi stawiają również na młodość - nowi mieszkańcy tego zachwycającego regionu muszą mieć poniżej czterdziestu lat.



Co myślicie teraz o tej ofercie, faktycznie robi wrażenie? Jeśli zdecydujecie się na zamieszkanie w Kalabrii, a wasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, macie tylko 90 dni na przeprowadzkę! Warto więc dobrze przemyśleć tę decyzję.

