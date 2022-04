Agnieszka Włodarczyk jest znaną aktorką, której szeroką rozpoznawalność przyniósł kultowy film "Sara". Wkrótce po nim gwiazda zaczęła lawinowo otrzymywać kolejne propozycje współpracy.

Agnieszka Włodarczyk jest dumną mamą

Niedawno aktorka zdecydowała jednak zrezygnować na pewien czas z kariery i skupić się na życiu prywatnym. W 2020 roku gwiazda potwierdziła swój związek z Robertem Karasiem, a w lipcu 2021 roku para powitała na świecie swojego syna, Milana.

Instagram Post

Od tamtej pory dumna mama systematycznie dzieli się z internautami kadrami ze swojego życia. Opowiada również o swoich rozterkach na temat wychowania dziecka. Tym razem przyznała, że dostrzegła pewien błąd w swoim podejściu.

Agnieszka Włodarczyk o wychowaniu syna

W najnowszym wpisie na Instagramie Agnieszka Włodarczyk wskazała, że jest zbyt nadopiekuńcza, przez co nie może zatrudnić niani dla Milana. Zanim synek gwiazdy pojawił się na świecie, kobieta nawet nie podejrzewała się o tę cechę.

Instagram Post

"Kiedy byłam w ciąży inaczej wyobrażałam sobie macierzyństwo, a raczej inaczej wyobrażałam sobie siebie w tym wszystkim. Byłam pewna, że Milan będzie miał opiekunkę, a ja będę mogła w miarę normalnie żyć, tak żeby i do kina pójść i na zakupy no i sprawa równie ważna - mieć czas dla partnera. Tak, to mega ważne, żeby dbać o związek. Ale... Nikt, a w szczególności ja nie przypuszczał, że będę nadopiekuńczą matką , która wszędzie widzi zagrożenia no i ofkors jedyną osobą na świecie która potrafi dobrze zająć się dzieckiem" - zaczęła.

"Jedno jest pewne, czasami jest potrzebna pomoc. Trudny temat, no bo jak znaleźć osobę, której powierzysz życie i zdrowie swojego dziecka? Jakie macie doświadczenia z opiekunkami?" - zapytała na koniec internautów.

