Agnieszka Woźniak-Starak chwali się zdjęciami. “Piękna z Was para! Świetne ujęcie!”

“Piękna z Was para! Świetne ujęcie

Agnieszka Woźniak-Starach jest nie tylko dziennikarką i osobowością medialną, ale także influencerką. Jej profil w serwisie Instagram śledzi 642 tysiące osób. Trudno się temu dziwić, bo to najlepsze źródło dla jej fanów, aby dowiedzieć się, co słychać u jednej z ikon stylu w polskim świecie show-biznesu. Najnowsze zdjęcie, które wrzuciła do social mediów, spotkało się z ogromnym uznaniem wśród fanów dziennikarki. Jednak tym razem to nie ona i jej wspaniałe kreacje wzbudziły największe zainteresowanie, ale drugi model, którego pokazała na fotografii.

Piękna z Was para! Świetne ujęcie!

Reklama

Napisała jedna z fanek dziennikarki. Modelem przykuwającym uwagę internautów był koń, którego dosiadała Agnieszka Woźniak-Starak. Wspaniałe zwierze dostało wiele pozytywnych komentarzy zachwyconych obserwatorów dziennikarki:

Gdybym umiała malować, zaproponowała bym portret z koniem, wiesz Dama z Łasiczką. Agnieszka z Rumakiem.

Minka konia bezcenna

Koń ewidentnie skradł zdjęcie i moje serce

Cudowne ujęcia i jeszcze konia mega pięknie pozuje wyglądacie Zjawiskowo

Instagram Post

Agnieszka Woźniak-Starak ma nowego "przystojniaka" od dwóch lat. To 54-letni milioner >>

Agnieszka Woźniak-Starak spędza wakacje w Polsce

Agnieszka Woźniak-Starak w jednym z wywiadów ujawniła niedawno, że urlop planuje spędzić na Mazurach, bo nie lubi latem wyjeżdżać z Polski. Od kilku dni na jej profilu można obserwować wspaniałe pejzaże i kobietę w siodle. Jej fani są zachwyceni postami, którymi dzieli się dziennikarka w swoich social mediach.

My także życzymy udanego wypoczynku!

Polska Miss Świata z 1989 r. ma już 57 lat. Nadal wygląda oszałamiająco >>