Agnieszka Woźniak-Starak w 2019 roku przeżyła ogromną tragedię. Podczas tragicznego wypadku na jeziorze Kisajno na Mazurach straciła męża, Piotra Woźniaka-Staraka. Dziś postanowiła wrócić w to miejsce.

Agnieszka Woźniak-Starak 18 sierpnia 2019 roku przeżyła tragiczny dzień w swoim życiu. Podczas beztroskich wakacji, które spędzała na Mazurach, straciła męża, Piotra Woźniaka-Staraka.

Fani i bliscy dziennikarki z przerażeniem oczekiwali na wieści, czy na jeziorze Kisajno zaginął na pewno Piotr. Niestety, wieści okazały się być prawdziwe i po trzech latach małżeństwa Agnieszka została wdową.



Mało kto może sobie wyobrazić, co wówczas przeżywała gwiazda i z jaką tragedią przyszło się jej zmierzyć.



Jednak Agnieszka Woźniak-Starak dzięki wsparciu przyjaciół i rodziny stanęła na nogi - wróciła do pracy, znów zaczęła udzielać się medialnie. Z dnia na dzień układała swoje życie na nowo, już niestety bez ukochanego męża.



W sierpniu 2021 roku prezenterka będzie przeżywać drugą już rocznicę śmierci Piotra i choć mówi się, że czas leczy rany, to te wspomnienia są wciąż dla niej trudne.



Dlatego może dziwić fakt, że właśnie teraz Agnieszka Woźniak-Starak wybrała się odpocząć właśnie na Mazury.



"Moje Malediwy" - napisała pod zdjęciem Agnieszka, na którym stoi na pomoście wpatrzona w jezioro.



Na jej twarzy było widać spokój. Chociaż Mazury będą się już zapewne zawsze kojarzyły Agnieszce ze stratą bliskiej osoby, to wciąż z sentymentem do nich wraca.



Przecież to właśnie tutaj również spędzili jako małżonkowie najpiękniejsze chwile w willi Piotra.





