Agnieszka Woźniak-Starak założyła własny warzywniak. Chodzi o ogródek warzywny, który powstał na terenie jej mazurskiej posiadłości. Dziennikarka jakiś czas temu zwróciła się do swoich fanów na Instagramie i zapytała, jakie rośliny warto posadzić w tym miejscu. Teraz pochwaliła się efektami pracy.

Agnieszka Woźniak-Starak chwali się ogrodem

- Łapię się za głowę i nie wierzę, że to mój ogródek warzywny. Rok temu pytałam Was, co tu posadzić, a tak wygląda to dzisiaj. Spokojnie, nie zamierzam Wam wmawiać, że to moja zasługa, gdybym miała to robić sama prawdopodobnie przez lata te skrzynki stałyby puste - napisała Agnieszka Woźniak-Starak.

Reklama

Instagram Post

Zobacz również: Agnieszka Woźniak-Starak robi furorę w ultrakrótkiej mini. Ikona stylu!

Agnieszka Woźniak-Starak: "Nieustająco się zachwycam"

Dziennikarka nie kryje, że korzystała z pomocy doświadczonych fachowców.

- I jak widać warto słuchać przyjaciół. Pamiętam o tym za każdym razem, kiedy przychodzę tu rano po ogórki, szczypiorek, sałaty, zioła i cokolwiek, co przyjdzie mi do głowy, nawet kwiaty. Jest tego tyle, że rozważam otwarcie jakiegoś lokalnego straganu. Póki co, czekam jeszcze na pomidory i nieustająco się zachwycam - podzieliła się z fanami swoją radością Woźniak-Starak.

Wpis skomentowała m.in. Karolina Ferenstein-Kraśko.

- Wspaniale to wszystko wygląda! Świetnie doradzam przyjaciołom, ale moja plantacja Malin jeszcze w powijakach. A ogródek warzywny w Gałkowie ostatnio też w słabszej formie chyba upodabnia się do mnie - zażartowała.

Fani: "Pani Agnieszko, gratuluję plantacji!"

Fani nie kryli zachwytu nad warzywnym ogrodem Agnieszki Woźniak-Starak.

"Cudownie! Zazdroszczę tak pięknego i zdrowego miejsca!", "Cudownie. Ja też w tym roku debiutuję w roli ogrodniczki", "Wspaniałe to jest", "Brawo! Swoje to swoje! Pani Agnieszko, gratuluję plantacji", "Wszystko zdrowe i naturalne takie jest najlepsze bo swoje" - komentowali internauci.

***

Zobacz również:

Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację miała Katarzyna Cichopek

Monika Mielnicka. Młoda gwiazda "M jak miłość" kipi seksem na plaży